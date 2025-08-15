Un muerto por los incendios en el este de Portugal, anuncia el Presidente

Los incendios que asolan Portugal se cobraron su primera víctima mortal el viernes en Guarda, en el este del país, anunció el presidente de la República, quien indicó que interrumpía sus vacaciones para seguir de cerca la "grave situación de los incendios rurales".

"El presidente de la República presentó, a primera hora de la tarde, sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del antiguo alcalde Carlos Dâmaso, víctima de un incendio que combatía en su municipio", explicó un comunicado publicado en la página web de la presidencia.

Marcelo Rebelo de Sousa participó posteriormente en una reunión en la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil, según el comunicado, cuando Portugal sufre una ola de incendios que comenzó hace más de tres semanas.

Varios miles de bomberos llevan días trabajando para combatir los distintos focos en el país.

El gobierno también activó, al igual que su vecina España, "el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea" y solicitó el envío de cuatro aviones Canadair para que permanezcan en el territorio nacional hasta el 18 de agosto", indicó la presidencia de la República en X.