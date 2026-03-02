Un muerto tras ataque de dron marino a un petrolero en Omán

Una persona murió tras el ataque de un dron naval contra un petrolero frente a la capital de Omán que también causó una explosión y un incendio, dijeron las autoridades del país, blanco de las represalias iraníes en el Golfo.

"El petrolero MKD VYOM, con bandera de la República de las Islas Marshall, fue atacado por una embarcación no tripulada a 52 millas náuticas de la costa de la gobernación de Mascate", con una carga de 59.463 toneladas, dijo el centro de seguridad marítimo de Omán.

"El ataque provocó un incendio y una explosión en la sala de máquinas principal, matando a un miembro de la tripulación, de nacionalidad india", agregó el comunicado.