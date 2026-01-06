Un muerto tras ataques con drones ucranianos en el oeste de Rusia

Un ataque con drones ucranianos en la ciudad rusa de Tver, en el oeste del país, dejó un muerto y dos heridos, informaron este martes las autoridades regionales.

Un incendio se desató cuando un fragmento de uno de los drones impactó un conjunto de apartamentos, dijo en un mensaje en Telegram el gobernador en funciones, Vitali Korolev.

Una persona murió y dos tuvieron que recibir atención médica en el lugar, reportó el gobierno regional, al añadir que se abrió una investigación.

Este ataque se produjo horas antes del inicio de las conversaciones entre los aliados ucranianos y los principales enviados estadounidenses en París, con el fin de lograr un avance en un plan para poner fin a los combates que, según Kiev, está "al 90%" listo.

A casi cuatro años del inicio del conflicto, Rusia bombardea Ucrania a diario y sigue ganando territorio lentamente.

Ucrania ha respondido con ataques con drones dirigidos principalmente contra la infraestructura energética rusa.

Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 129 drones ucranianos durante la noche, reportó el martes el ministerio de Defensa de Moscú.

Aunque la cifra no es un récord, los drones fueron interceptados en más de 20 regiones, una distribución inusualmente amplia.