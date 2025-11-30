Un muerto y 11 heridos cerca de Kiev por ataque de drones rusos

Un ataque ruso con drones mató a una persona y dejó heridas a 11 más en las afueras de la capital ucraniana, dijo el domingo el gobernador regional.

"Desafortunadamente, como resultado del ataque enemigo en Víshgorod, una persona murió y 11 resultaron heridas. Entre ellas hay un niño", escribió el gobernador Mikola Kalashnik en Telegram, luego de publicar más temprano que la región de Kiev había recibido "otro ataque con drones del enemigo".

Precisó que los rescatistas intentaban evacuar a los ocupantes de una torre alcanzada por los bombardeos.

"El número de heridos podría aumentar", advirtió Kalashnik.

El ataque ocurrió luego de que las fuerzas rusas lanzaran drones y misiles contra Ucrania entre viernes y sábado, en ataques que mataron a tres personas y dejaron a cientos de miles sin electricidad.

Un equipo de negociadores ucranianos viajó el sábado a Estados Unidos para discutir un plan de Washington para poner fin a la guerra, anunció el presidente Volodimir Zelenski.

La propuesta original de Estados Unidos, elaborada sin aporte de los aliados europeos de Kiev, habría reconocido a las regiones ucranianas de Donetsk, Crimea y Lugansk como parte de Rusia.

Estados Unidos luego dio marcha atrás ante las críticas de Ucrania y Europa, aunque no está claro el contenido de la nueva propuesta.

