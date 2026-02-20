Un muerto y 24 heridos en naufragio en islas Galápagos

Una persona murió y otras 24 resultaron heridas en el naufragio de un barco de pasajeros en las turísticas islas ecuatorianas de Galápagos, informó el viernes el servicio de emergencias local.

El archipiélago, ubicado en el Pacífico y a unos 1.000 km de la costa de Ecuador, posee flora y fauna únicas en el mundo. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, es uno de los principales atractivos turísticos del país.

El servicio ECU911 informó que la embarcación naufragó el jueves cuando cubría la ruta entre la playa de Tortuga Bay y Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz.

Las unidades de socorro reportaron que esta emergencia dejó, lamentablemente, una persona fallecida y 24 ciudadanos heridos, señaló el ECU911 en su grupo de prensa por WhatsApp.

En la lancha viajaban 29 personas, de acuerdo con la Marina.

El fallecido era la persona que capitaneaba el barco, cuyo cuerpo fue localizado luego de tres horas de búsqueda, añadió la institución militar.

El archipiélago de Galápagos toma el nombre de sus gigantescas tortugas y su ecosistema inspiró la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin.

Sus "encantadas" islas, que también forman parte de la reserva mundial de la biósfera, recibieron cerca de 146.000 turistas (65% extranjeros) en el primer semestre de 2025 frente a 142.000 de igual período de 2024, según el Parque Galápagos.