Un muerto y 38 desaparecidos por colapso de vertedero en Filipinas

Rescatistas buscan supervivientes este viernes en un vertedero de basuras en el centro de Filipinas, luego de que su colapso causara al menos un muerto y 38 desaparecidos.

Decenas de trabajadores de saneamiento quedaron sepultados el jueves por la tarde cuando una montaña de residuos se derrumbó en el relleno sanitario de Binaliw, una instalación gestionada por el gobierno local en la turística ciudad de Cebú.

Al menos 12 empleados han sido rescatados de entre las basuras y hospitalizados, según un comunicado publicado en Facebook por Néstor Archival, alcalde de esa ciudad de más de un millón de habitantes.

Los equipos de rescate estaban "plenamente dedicados a las labores de búsqueda y recuperación para localizar a las personas que siguen desaparecidas", afirmó.

"No sabemos qué causó el derrumbe. No llovía en absoluto", añadió Marge Parcotello, miembro del personal civil del departamento de policía de Consolación, una localidad que limita con el vertedero.