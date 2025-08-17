Un muerto y 44 desaparecidos en Benín por caída de bus a un río

Una persona murió y otras 44 están desaparecidas en Benín tras la caída de un bus de pasajeros a un río, en la noche del sábado al domingo, indicó el Ministerio del Interior del este país africano.

En un comunicado publicado el domingo, el ministro Alassane Seidou precisó que el conductor del bus que iba de Lomé a Niamey "perdió el control de su vehículo tras chocar violentamente contra la barandilla del puente sobre el río Ouemé antes de caer al fondo del agua".

Nueve personas fueron rescatadas en "estado estable" y evacuadas a un hospital, agregó el ministro.

Las causas del accidente se desconocían aún el domingo por la noche mientras seguían las operaciones de rescate.

El accidente ocurrió en la carretera nacional n°2 que cruza todo Benín desde su capital económica Cotonú (sur) a Malanville, ciudad fronteriza con Níger, en el norte.