Un muerto y cientos de edificios arrasados en incendios forestales en Australia

Una persona murió y cientos de inmuebles fueron arrasados por los incendios forestales en el sudeste de Australia, informaron el domingo las autoridades.

Las temperaturas superaron los 40ºC en el estado de Victoria, desatando decenas de incendios que abarcaron más de 300.000 hectáreas, lo cual llevó a las autoridades locales a declarar el sábado el estado de catástrofe.

El responsable de la gestión de emergencias, Tim Wiebusch, afirmó que más de 300 inmuebles fueron totalmente quemados.

Más de 70 casas fueron destruidas, junto a grandes extensiones de terrenos agrícolas y bosques, agregó.

Pero "comenzamos a ver que algunas de nuestras condiciones están mejorando", precisó.

"Eso significa que los bomberos podrán comenzar a hacerle frente a algunos de los incendios que aún tenemos en nuestro territorio", dijo.

Según la policía, una persona murió en un incendio forestal cerca de la localidad de Longwood, a unas dos horas en auto al norte de la capital estatal, Melbourne.

Cientos de bomberos de toda Australia han sido movilizados.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que negocia con Canadá y Estados Unidos más ayuda.

Millones de personas se han visto golpeadas por una ola de calor que afecta a gran parte de Australia.

El clima en Australia se ha calentado un promedio de 1,51ºC desde 1910, según investigadores, lo cual provoca frecuentes condiciones extremas en el país.

Australia es uno de los mayores productores y exportadores de gas y carbón, dos combustibles fósiles responsabilizados del calentamiento global.