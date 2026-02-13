Un muerto y seis heridos en un ataque aéreo ruso contra un puerto en Odesa, según el viceprimer ministro

13 feb (Reuters) -

Un ataque con drones rusos mató a una persona e hirió a otras seis en uno de los puertos de la región ucraniana de Odesa, en el mar Negro, según informó el viernes el vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

"Rusia lanzó ataques masivos contra la infraestructura portuaria y ferroviaria", escribió en Telegram.

Las infraestructuras de una empresa, los almacenes de fertilizantes y los vehículos, incluidos los vagones de mercancías, sufrieron daños, según Kuleba, quien añadió que el ataque provocó un incendio.

Kuleba no reveló el nombre del puerto. Las instalaciones de los tres puertos del mar Negro que rodean la ciudad de Odesa han sido blanco frecuente de ataques, y la región también alberga los puertos del río Danubio.

El gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, dijo que las infraestructuras energéticas, industriales y residenciales de la región también fueron objeto de ataques.

Anteriormente, había informado de que el ataque había causado "importantes" interrupciones en el suministro de electricidad, calefacción y agua.

Las infraestructuras ferroviarias de la región de Dnipropetrovsk también fueron objeto de ataques, según Kuleba.

(Información de Anna Pruchnicka; edición de Jamie Freed y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)