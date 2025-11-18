Un muerto y tres heridos en un ataque en Cisjordania ocupada, según servicio de emergencias israelí

Una persona murió y tres resultaron heridas en un ataque con atropello y apuñalamiento ocurrido el martes en el sur de Cisjordania ocupada, indicaron los servicios de emergencia israelíes.

Los paramédicos y una unidad médica del ejército "confirmaron la muerte de un hombre de 30 años con una puñalada y trasladaron a tres heridos" a dos hospitales de Jerusalén, informó Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

El cruce de Gush Etzion, donde tuvo lugar el ataque y que se encuentra en la carretera entre las ciudades palestinas de Belén y Hebrón, cerca de asentamientos israelíes, ha sido escenario de varios ataques antiisraelíes desde finales de 2015.

La violencia se disparó en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí.

Lejos de cesar, la frágil tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre no ha logrado detenerla.

Más de 1000 palestinos, combatientes y civiles, han sido asesinados por soldados o colonos israelíes, según un recuento de AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

En el mismo periodo, según datos oficiales israelíes, más de 40 israelíes, civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o en incursiones militares israelíes.

