Un muerto y un herido en choque de helicópteros en Nueva Jersey

HAMMONTON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey dejando una persona muerta y otra gravemente herida, informaron las autoridades federales el domingo.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 de la mañana el domingo, y que la policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) describió el accidente como una colisión en el aire entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Una persona falleció y otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas que amenazan su vida. Un video de la escena mostró un helicóptero girando rápidamente hacia el suelo.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15.000 personas ubicada en el condado Atlantic, en el sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Filadelfia. La ciudad tiene una historia de agricultura y está situada cerca de Pine Barrens, un área silvestre forestal que abarca más de 1 millón de acres (405.000 hectáreas).

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente, señaló Friel.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.