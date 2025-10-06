Un muerto y varios heridos en un ataque del Ejército ruso sobre Jersón, en Ucrania

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un ataque este lunes de las fuerzas rusas sobre la provincia de Jersón, una de las regiones ucranianas con mayor territorio ocupado por Moscú desde el inicio de la invasión.

"La mañana en la región de Jersón comenzó con descargas de artillería rusa. Jersón, Stepánivka y Chornobaivka estaban bajo fuego enemigo. Los invasores han atacado zonas residenciales", han denunciado las autoridades locales en su cuenta en Telegram, que cifran en doce el número de heridos, entre ellos varios menores de edad.

La Fuerza Aérea ucraniana ha informado de que Rusia ha lanzado durante la noche 116 drones, logrando una treintena impactar en siete lugares distintos, entre ellos una instalación energética en Chernígov, pero también en Járkov y Zaporiyia.