Un muerto y viviendas destruidas tras un terremoto de magnitud 6 en Pakistán

19 ene (Reuters) -

Un hombre murió y varias casas se derrumbaron tras un terremoto de magnitud 6 registrado el lunes en la región de Cachemira, en el noroeste de Pakistán, informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El seísmo se produjo a una profundidad de 35 kilómetros, según el EMSC.

Varias viviendas de barro se derrumbaron o resultaron dañadas en la provincia de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán, dijo el ministro regional de Información, Gulham Abás.

Rocas de montaña de gran tamaño afectaron varios accesos de carretera y una autopista principal, dijo, y añadió que las agencias gubernamentales habían movilizado maquinaria para despejar las carreteras, dijo.

El hombre murió después de que una roca lo alcanzara en la carretera, añadió el ministro.