Un museo de Reino Unido denuncia el robo de cientos de objetos de "gran valor"

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Más de 600 objetos de gran valor fueron robados de un edificio de la ciudad inglesa de Bristol donde se guardaban artículos de la colección de un museo, informó el jueves la policía.

Según la policía de Avon y Somerset, en la madrugada del 25 de septiembre cuatro hombres entraron presuntamente en un edificio donde se guardaban objetos de la colección del Museo de Bristol sobre el Imperio Británico y la Commonwealth. El robo no se había hecho público hasta ahora.

La policía está pidiendo ayuda para identificar a los hombres a partir de las imágenes en las que se les ve caminando por una calle.

"El robo de muchos objetos de gran valor cultural es una gran pérdida para la ciudad", dijo Dan Burgan, agente que investiga el caso.

El robo se conoce después del perpetrado en octubre en el de París, que puso de manifiesto importantes fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo.

(Información de Catarina Demony; edición de William James; edición en español de María Bayarri Cárdenas)