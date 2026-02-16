Un museo inglés rinde homenaje a Mary Shelley y su clásico gótico "Frankenstein"

Por Marie-Louise Gumuchian

BATH, INGLATERRA, 16 feb (Reuters) - En una ventana de una casa adosada de Bath, una de las residentes más famosas de esta ciudad del suroeste de Inglaterra observa a los transeúntes. En el interior se encuentra la Casa de Frankenstein de Mary Shelley, un museo dedicado a la escritora y a su novela gótica, publicada en 1818, que ha inspirado numerosas adaptaciones cinematográficas, siendo la última la del cineasta mexicano Guillermo del Toro, nominada a los Oscar.

"Frankenstein está considerado como uno de los libros más importantes de la literatura inglesa... Es la primera novela de ciencia ficción del mundo", dice Chris Harris, cofundador y director de esta atracción inmersiva.

"Es una historia muy moderna... él intenta encajar, pero es abandonado... y rechazado, y se le trata con prejuicios. Y uno piensa que, bueno, de los prejuicios surge la violencia, que es lo que está ocurriendo hoy en día", añade.

"MIEDO AL CAMBIO"

Nacida como Mary Wollstonecraft Godwin, Shelley concibió la idea de "Frankenstein o moderno Prometeo" a los 18 años. Ella y su futuro marido, el poeta Percy Bysshe Shelley, se alojaban junto al lago Lemán en 1816 con Lord Byron cuando este último retó a su grupo a escribir una historia de fantasmas. Allí encontró la inspiración.

De vuelta en Inglaterra, se mudó a Bath, donde escribió los capítulos clave antes de terminar el libro —sobre el científico Víctor Frankenstein, que da vida a una criatura ensamblada a partir de partes del cuerpo— en la ciudad de Marlow.

"Juega con el miedo de la gente al cambio", dijo Harris: "ahora Frankenstein es una metáfora de todo lo que nos da miedo".

La primera adaptación de "Frankenstein" fue un musical, dijo: "la criatura de su libro es sensible, habla... pero en la obra teatral se le convirtió en un monstruo. No hablaba, era mudo. Solo iba por ahí matando gente", dijo Harris.

"así que, desde el principio, se le ha inventado de una forma ligeramente diferente. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la evolución del cine y el teatro... Por eso es interesante ver la película de una faceta diferente de él".

NOMINACIONES A LOS OSCAR Y A LOS BAFTA

La cinta, con nueve nominaciones a los Oscar, incluida la de mejor película, muestra al actor Jacob Elordi en el papel de la criatura como un ser gentil y ávido de conocimiento, pero que se enfrenta al resentimiento. Elordi recibió nominaciones al mejor actor de reparto en los Oscar y en los premios Bafta de cine del domingo, los máximos galardones cinematográficos británicos, donde "Frankenstein" tiene ocho nominaciones. Aunque la película de Del Toro difiere del libro en varios aspectos, como la omisión de los asesinatos de la criatura, Harris dijo que físicamente era "una recreación similar" a la descripción de Shelley.

El museo tiene su propio animatrónico, que se encuentra en el laboratorio recreado de Víctor Frankenstein. En otras salas, los visitantes pueden aprender sobre la vida de Shelley, las tragedias a las que se enfrentó y su interés por la ciencia.

Cerca de allí, junto a la abadía de Bath, hay una placa de 2018 que marca el lugar donde Shelley vivió entre 1816 y 1817 y trabajó en el libro. Bath también está asociada a otra novelista, Jane Austen, a quien se homenajea cada año con un festival. Harris, que inauguró su museo en 2021, afirma que Shelley merece un mayor reconocimiento.

"solo queremos que la gente comprenda que se trata de una joven extraordinaria que escribió uno de los libros más perdurables de la historia, que nunca pasará de moda". (Información de Marie-Louise Gumuchian; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)