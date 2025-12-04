Un niño indio se clasifica en la FIDE de ajedrez con solo 3 años

El indio Sarwagya Singh Kushwaha se convirtió en el jugador más joven de ajedrez al obtener una clasificación de la FIDE con solo tres años, siete meses y 20 días.

El prodigio del ajedrez batió el récord de su compatriota Anish Sarkar, quien tenía tres años, ocho meses y 19 días cuando ingresó en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, en noviembre del año pasado.

Kushwaha, escolarizado en una guardería del estado indio de Madhya Pradesh, tiene un rating de 1.572 puntos.

Para obtener una clasificación de la FIDE, se tiene que derrotar a al menos otro jugador clasificado en el ranking oficial de la federación.

El rating son unos puntos que miden la fortaleza de un jugador, basada en su rendimiento.

El número uno mundial, Magnus Carlsen, es el mejor en ajedrez rápido, con un rating de 2.824 puntos.

El padre de Kushwaha, Siddhart Singh, dijo que el logro de su hijo supone un "gran orgullo y honor", según medios locales indios. "Queremos que se convierta en un gran maestro", agregó.

Kushwaha venció a tres jugadores clasificados en eventos organizados en su estado y en otros puntos del país para garantizar su récord.

La India tiene una cantera de grandes maestros del ajedrez. De allí provienen estrellas de primer nivel, como el último campeón mundial, Gukesh Dommaraju, y el cinco veces ganador de la Copa del Mundo, Viswanathan Anand.

