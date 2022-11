Un nuevo centro estudia la respuesta a la vida más allá de la Tierra

Un nuevo centro internacional en la Universidad de St Andrews coordinará la experiencia global para preparar a la humanidad para el hallazgo de vida fuera de la Tierra y cómo debemos responder.

Si bien es posible que nunca aprendamos sobre la existencia de vida más allá de la Tierra, o incluso sobre otra civilización inteligente, existe la posibilidad de que se detecte más temprano que tarde. ¿Pero estamos preparados?

El nuevo SETI Post-Detection Hub, organizado por el Center for Exoplanet Science y el Center for Global Law and Governance de la Universidad de St Andrews, actuará como un centro de coordinación para un esfuerzo internacional que reunirá experiencia diversa tanto en las ciencias como en la humanidades para establecer evaluaciones de impacto, protocolos, procedimientos y tratados diseñados para permitir una respuesta responsable.

El doctor John Elliott, investigador honorario en la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad de St Andrews y coordinador del Centro, dijo en un comunicado: "La ciencia ficción está repleta de exploraciones del impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso encuentros con la vida o inteligencia en otra parte.

"Pero debemos ir más allá de pensar en el impacto en la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento experto no solo para evaluar la evidencia sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora.

"Escanear señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras de lenguaje y adjuntar significado es un proceso elaborado y lento durante el cual nuestro conocimiento avanzará en muchos pasos a medida que aprendamos 'Extraterrestre'".

El SETI Post-Detection Hub cerrará una brecha política sustancial y también considerará la comunicación científica responsable en la era de las redes sociales.

Se ha prestado poca atención al tema, siendo una rara excepción la Royal Society que celebró una reunión de debate científico sobre "La detección de vida extraterrestre y las consecuencias para la ciencia y la sociedad" en 2010, después de la cual el entonces director de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas (UNOOSA), Mazlan Othman, tuvo que desacreditar la noticia emergente de que había sido nombrada "embajadora alienígena".

Ahora existen procedimientos y entidades establecidos con las Naciones Unidas para hacer frente a la amenaza que representan los impactos de asteroides en la Tierra, pero no existe nada similar para captar una señal de radio no terrestre.

Actualmente, los únicos protocolos de 'contacto' acordados existentes son los elaborados por la propia comunidad SETI en 1989, que fueron revisados por última vez en 2010. Centrándose completamente en la conducta científica general, constituyen aspiraciones no exigibles y no son útiles para gestionar en la práctica, el proceso completo de búsqueda, manejo de evidencia candidata, confirmación de detecciones, análisis e interpretación posterior a la detección y respuesta potencial.

Según sus impuilsores, el SETI Post-Detection Hub por primera vez proporciona un 'hogar' permanente para coordinar el desarrollo de un marco completamente integral, reuniendo a miembros interesados de SETI y comunidades académicas más amplias, así como expertos en políticas para trabajar en temas que van desde el desciframiento de mensajes y análisis de datos para el desarrollo de protocolos regulatorios, leyes espaciales y estrategias de impacto social.

El Dr. Elliott dijo: "¿Alguna vez recibiremos un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo sucederá esto. Pero sí sabemos que no podemos darnos el lujo de estar mal preparados, científica, social y políticamente sin timón, para un evento que podría convertirse en realidad mañana mismo y que no podemos permitirnos manejar mal".

Europa Press