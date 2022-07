Un nuevo estudio encuentra que, si bien las personas de la tercera edad prefieren la atención domiciliaria, la mayoría está críticamente mal preparada para futuras necesidades de atención médica

BOCA RATÓN, Florida--(BUSINESS WIRE)--jul. 20, 2022--

Cross Country Workforce Solutions Group, una división de Cross Country Healthcare, el principal proveedor del país de atención clínica y no clínica en el hogar para adultos mayores, anunció hoy los resultados de una encuesta nacional que muestra que, si bien la mayoría de las personas de 50 a 79 años prefieren la atención en el hogar a medida que envejecen, el 91 por ciento de los encuestados no ha investigado de manera proactiva la atención que pueden necesitar a medida que envejecen. Además, el 34 por ciento no ha pensado en sus necesidades de atención y el conocimiento de los programas existentes de atención administrada en el hogar, como PACE (Programs of All-Inclusive Care for the Elderly [Programas de atención integral para adultos mayores]) y LIFE (Living Independence for the Elderly [Viviendo la Independencia para los Adultos Mayores]), era bajo entre los encuestados. El estudio“Envejecimiento en el Hogar: Evaluación de la comprensión de las personas mayores sobre las opciones de atención médica en el hogar” (Aging in Place: Assessing Seniors’ Understanding of Home Healthcare Options) encontró que el 80 por ciento de los encuestados no había oído hablar de ninguno de los programas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220719005082/es/

New Study Finds That While Aging Seniors Prefer In-Home Care, Most Are Critically Underprepared for Future Healthcare Needs. (Photo: Business Wire)

El sistema de salud estadounidense se enfrenta a un envejecimiento significativo de la población combinado con un aumento de personas mayores que viven con múltiples enfermedades crónicas. Se espera que la inscripción en Medicare aumente de 66 millones de adultos mayores a 78 millones para 2030, 1 con el 85 % de los adultos mayores con al menos una afección de salud crónica, 2 como las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes. Los hospitales y los sistemas de salud experimentarán desafíos sin precedentes para brindar atención de calidad y reducir los costos, lo que requerirá nuevos enfoques para mantener saludables a las personas mayores y evitar costosas visitas de emergencia.

“Se ha demostrado que la atención domiciliaria brinda una mejor calidad de vida y resultados para las personas mayores que requieren atención permanente, y tiene un tremendo potencial al aliviar algunas de las cargas que nuestro sistema de atención médica enfrentará con el envejecimiento de la población actual”, dijo Pamela Jung, presidenta de Cross Country Workforce Solutions Group, una división de Cross Country Healthcare. “Creemos que mantener a las personas mayores en casa el mayor tiempo posible es beneficioso para los pacientes y el sistema de salud”.

Para 2030, el 21 por ciento de la población estadounidense estará en edad de jubilación, 3 y las personas mayores buscan distanciarse de la atención institucionalizada tradicional. Según la encuesta “Envejecimiento en el Hogar”, proporcionar transporte hacia y desde las citas y obtener la atención médicamente necesaria son los dos servicios de atención domiciliaria más solicitados. Dado que el adulto mayor promedio cobra 18 000 USD al año en seguridad social, 4 el transporte y la carga financiera crean barreras para acceder a la atención, lo que hace que más adultos mayores esperen hasta que su condición sea lo suficientemente grave como para requerir atención médica de emergencia. Los servicios de apoyo, como el programa PACE Medicare, brindan atención personalizada para ayudar a aliviar el abrumador entorno hospitalario mientras brindan al paciente las comodidades del hogar.

PACE, un programa estatal, brinda servicios médicos y sociales integrales a los participantes de edad avanzada que aún viven en la comunidad. La mayoría de los participantes que están en PACE tienen doble elegibilidad para Medicare y Medicaid. Living Independence for the Elderly (LIFE) es otro programa de atención administrada que brinda un paquete completo e integral de servicios médicos y de apoyo.

“Pionero en California, PACE permite a las personas mayores envejecer con dignidad e independencia en sus hogares, en sus comunidades, donde quieren estar con las personas que aman. Es mejor, más seguro y menos costoso que la atención institucional”, dijo Peter Hansel, director ejecutivo de la Asociación PACE de California (CalPACE). “Al inscribirse con nosotros, los adultos mayores reciben atención individualizada e integrada de un equipo de médicos, enfermeras, terapeutas y asistentes. Estos rostros familiares los conocen a ellos, a su familia y a su hogar. Nuestro toque personal para cuidar es la razón por la cual el 92 por ciento de las personas mayores inscritas en PACE lo recomiendan. Con el crecimiento de la población de ancianos del país, ampliar el acceso a PACE es fundamental para cumplir con las expectativas de atención y los desafíos que conlleva este cambio demográfico”.

Otros aspectos destacados del estudio incluyeron:

“Para muchos, la atención médica administrada en el hogar brinda una alternativa al ofrecer más independencia al tiempo que optimiza la atención individual”, dijo Jung. “Centra la atención médica en la vida de una persona en lugar de centrar su vida en la atención médica. Creemos que así debe ser”.

Descargue los resultados completos del estudio visitando https://www.crosscountryhealthcare.com/aging-in-place.

Acerca de Cross Country Healthcare

Cross Country Healthcare, Inc. (Nasdaq: CCRN) es una plataforma de talentos habilitada por tecnología y una firma de dotación de personal, reclutamiento y asesoría líder en el mercado con 36 años de experiencia y conocimientos en la industria. Resolvemos desafíos laborales complejos de los clientes mientras brindamos resultados de alta calidad y una atención excepcional al paciente. Como ganador por varios años del premio Best of Staffing® (Lo mejor en la dotación de personal), estamos comprometidos con un servicio excepcionalmente alto a favor de nuestros clientes y nuestros profesionales de atención domiciliaria, educación y atención médica clínica y no clínica. Nuestra línea de negocios de médicos suplentes, Cross Country Locums, ha sido certificada por el Comité Nacional de Garantía de Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA), el líder en acreditación de atención médica, desde 2001. Somos la primera empresa de dotación de personal que cotiza en bolsa en obtener la Certificación de la Comisión Conjunta (The Joint Commission Certification), que aún mantenemos con una Carta de Distinción.

Cross Country Healthcare está calificado como el principal empleador de personal y contratación de mujeres por InHerSights. Durante dos años consecutivos, hemos recibido el premio Top Workplaces USA (Los mejores lugares para trabajar en EE. UU.) y recientemente fuimos reconocidos como ganadores del premio Top Workplaces for Innovation (Mejores Lugares de Trabajo a la Innovación) y el liderazgo de Energage. Tenemos un historial de inversión en diversidad, igualdad e inclusión como un componente clave del programa general de responsabilidad social corporativa de la organización, estrechamente alineado con sus valores fundamentales de crear un futuro mejor para su gente, comunidades y accionistas.

Acerca del estudio

Esta encuesta nacional se realizó con 500 residentes de EE. UU. con edades comprendidas entre los 50 y los 79 años que viven en una casa, condominio o apartamento sin atención domiciliaria remunerada. Las entrevistas en línea fueron realizadas del 10 de febrero al 2 de marzo de 2022 por Bredin, una empresa de investigación de mercado independiente ubicada en Boston, MA, utilizando un Panel web nacional.

Se pueden obtener copias de este estudio, otros comunicados de prensa e información adicional sobre Cross Country Healthcare en línea en www.crosscountryhealthcare.com. Los accionistas y posibles inversionistas también pueden registrarse para recibir automáticamente los comunicados de prensa de la Compañía, las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y otros avisos por correo electrónico.

1

Medicare: línea de base de CBO (Congressional budget process [proceso de presupuesto del congreso]) al 6 de marzo de 2020. (s.f.). Obtenido el 16 de mayo de 2022 de https://www.cbo.gov/system/files/2020-03/51302-2020-03-medicare.pdf

2

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (s.f.). Apoyo a pacientes mayores con enfermedades crónicas. Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Obtenido el 16 de mayo de 2022 de https://www.nia.nih.gov/health/supporting-older-patients-chronic-conditions#:~:text=Approximately%2085%25%20of%20older%20adults,conditions% 20es%20a%20real%20desafío.

3

Scommegna, P. (s.f.). Are baby boomers healthy enough to keep working? PRB (Population Reference Bureau [Oficina de Referencia de Población]). Obtenido el 13 de mayo de 2022 de https://www.prb.org/resources/are-baby-boomers-healthy-enough-to-keep-working/

4

Seguridad Social Datos básicos. (s.f.). Obtenido el 17 de mayo de 2022 de https://www.ssa.gov/news/press/factsheets/basicfact-alt.pdf

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220719005082/es/

CONTACT: Cross Country Healthcare, Inc.

Karen Varga-Sinka

Directora sénior de Comunicaciones Corporativas y Marketing

kvargasinka@crosscountry.com

Keyword: florida united states north america

Industry keyword: seniors hispanic african american baby boomers managed care health generation x consumer general health

SOURCE: Cross Country Healthcare

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 07/20/2022 12:53 pm/disc: 07/20/2022 12:53 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220719005082/es