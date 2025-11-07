Un nuevo frente dejará chubascos generalizados y temperaturas a la baja

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La llegada de un nuevo frente dejará cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados, menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A Coruña y Pontevedra tienen activos avisos por lluvia que podría alcanzar los 15 l/m2 en una hora y no se descarta que granizo.

También se podrán producir acumulaciones por precipitaciones persistentes en áreas del Cantábrico oriental y zonas de montaña de la mitad norte. En la segunda mitad del día, será probable la presencia de tormentas ocasionales en el interior peninsular.

En el nordeste podrán quedar restos de inestabilidad con precipitaciones que, con cierta incertidumbre, se darán en el nordeste de Cataluña. Y en Canarias, se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones en el norte de las islas.

Por otro lado, se esperan bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña de la mitad norte y brumas frontales.

En cuanto a las temperaturas máximas, habrá un descenso en el norte de la meseta Sur y noreste peninsular, que será más suave en el norte de Castilla y León y Baleares. En el resto, se prevén ligeros ascensos más intensos en zonas de montaña del noroeste y del interior sureste peninsular, con predominio de ligeros descensos en las mínimas que serán más intensos en el tercio oriental y Baleares. En Canarias, predomino de ligeros descensos, con heladas débiles en los Pirineos.

Por último, los vientos en general serán del suroeste y oeste en la Península y Baleares con intervalos de moderado excepto en interiores del noreste. Soplará sur rolando a oeste en Galicia y Cantábrico con intervalos de fuerte en litorales gallegos durante la madrugada, con probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, y en litorales del Cantábrico durante la noche.

Habrá viento flojo del norte en el Golfo de Cádiz rolando a oeste y aumentando a moderado, soplará moderado del oeste en el área sur del mediterráneo y moderado del noroeste en el resto tendiendo a oeste en el resto; y alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas.