Tholos Foundation, en colaboración con Pacific Alliance Institute, con sede en Japón, y la consultora Scantech Strategy Advisors, con sede en Suecia, ha publicado hoy un informe, Safer Nicotine Works, que explica cómo Suecia y Japón han logrado reducir las tasas de tabaquismo al introducir productos alternativos de nicotina más seguros.

Safer Nicotine Works investiga los efectos de la nicotina oral y los productos para vapear con respecto a las tasas de tabaquismo en Suecia y Japón. Se trata de la continuación de Vaping Works, un informe que estudió las experiencias de vapeo en cuatro países. Este último descubrió que las naciones que adoptaron el vapeo, como el Reino Unido, Francia, Canadá y Nueva Zelanda, experimentaron una disminución en la tasa de tabaquismo dos veces mayor que el promedio mundial.

En Japón, la introducción de dispositivos calentadores de tabaco ha reducido notablemente las tasas de tabaquismo en hombres, por debajo del 30 % por primera vez, invirtiendo el estancamiento previo.

Suecia, con una tasa de tabaquismo del 5,6 % 1 está a punto de convertirse en un país "libre de humo" este mismo año. El reciente descenso del tabaquismo se atribuye al aumento del uso de las bolsitas de nicotina ("nicotine pouches") introducidas en 2019.

La investigación de Tholos Foundation indica que los consumidores de ambos países lideraron el cambio hacia alternativas más seguras. Los legisladores tuvieron un rol fundamental al garantizar que estas alternativas fueran accesibles y viables. Los datos confirman que una nicotina más segura ayuda significativamente a dejar de fumar. Con productos de nicotina más seguros como el vapeo, los dispositivos calentadores de tabaco, las bolsitas de nicotina y el snus, las tasas de tabaquismo están descendiendo rápidamente.

Lorenzo Montanari, vicepresidente de Tholos Foundation, hizo referencia a los resultados de la investigación:

Una nicotina más segura está, literalmente, salvando vidas en todo el mundo. La experiencia de Suecia y Japón, al igual que la del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Francia, demuestra que cuando la gente tiene acceso a productos más seguros, los elige sin dudarlo. Ya disponemos de las herramientas necesarias para luchar contra las tasas elevadas y perjudiciales del tabaquismo: ahora los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a sus ciudadanos para que hagan una mejor elección.

El éxito que lograron Suecia y Japón en la reducción de las tasas de tabaquismo resalta la eficacia de las estrategias globales de control del tabaco. Estos países han regulado los productos de nicotina alternativos, dando prioridad a la salud pública. Las experiencias de Suecia y Japón proporcionan lecciones clave para las naciones que desean disminuir el consumo del tabaco y fomentar alternativas libres de humo. Cuando los productos alternativos de nicotina más seguros son más accesibles y se aplican las regulaciones adecuadas, los países mejoran significativamente los resultados en materia de salud pública y pueden combatir el tabaquismo.

Aquí encontrará el enlace completo para consultar el informe https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf.

