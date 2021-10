Un nuevo informe muestra que los termostatos inteligentes son la forma más rentable y extensible de descarbonizar los hogares en la ola de renovación del Pacto Verde de la UE

Madrid--(business wire)--oct. 21, 2021--

La calefacción y la refrigeración de los hogares representan el 21% del consumo energético de la UE, lo que implica que el parque de viviendas europeo necesita con urgencia una descarbonización para reducir las emisiones en un 55% de aquí a 2030 y alcanzar el nivel cero 1.

Precisamente, para alcanzar estos objetivos y reducir las emisiones de CO2, se han reservado 600.000 millones de euros de los fondos del Pacto Verde de la UE 2. La descarbonización es un gran reto para los gobiernos de toda Europa, y cualquier gasto debe utilizarse de la forma más eficaz y eficiente posible para no incurrir en mayores costes para el contribuyente.

Un nuevo informe elaborado por la consultora de investigación Gemserv analiza los cuatro métodos más comunes de descarbonización de los hogares en Europa y concluye que, en comparación con la energía solar fotovoltaica, las bombas de calor y el aislamiento, los termostatos inteligentes ofrecen la opción más rentable para la descarbonización, basándose en el coste inicial y el ahorro de carbono

De media, un termostato inteligente de tado° ahorra el 22% de la energía utilizada en los hogares de toda Europa, según los datos proporcionados por más de un millón de termostatos conectados 3. Si todos los hogares de Europa estuvieran equipados con termostatos inteligentes, las emisiones totales de carbono en toda Europa podrían llegar a reducirse en un 4,75%, lo que supondría una importante contribución al objetivo del 55% para 2030.

Según tado°, el coste de la implantación de termostatos inteligentes en todos los hogares europeos sería de aproximadamente 40.000 millones de euros, es decir, el 6,67% del coste total asignado al Pacto Verde europeo. Lo cierto es que conseguir la misma reducción del 4,75% de las emisiones a través de otras infraestructuras sería mucho más costoso. La segunda mejor alternativa son las bombas de calor, que requiere una inversión diez veces mayor, con 432.000 millones de euros. Por su parte, el aislamiento requeriría de 2,25 billones de euros y la energía solar fotovoltaica de 2,81 billones de euros, una parte considerable de los fondos de inversión de la UE.

El informe también destaca que, para que la UE alcance sus objetivos de emisiones de CO2, estas medidas deben funcionar en conjunto. Las bombas de calor, el aislamiento y la energía solar fotovoltaica son métodos reconocidos de descarbonización para el futuro, y cada uno de ellos desempeñará un papel importante en la consecución del objetivo de cero emisiones en 2050. Las bombas de calor, la energía solar fotovoltaica, los termostatos inteligentes y el aislamiento pueden desempeñar un papel importante en la descarbonización de una vivienda.

" La calefacción con bajas emisiones de carbono, la creación de energía renovable y la mejora del aislamiento, desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de los hogares. Sin embargo, este informe demuestra que los termostatos inteligentes ofrecen un rendimiento financiero consistente, a la vez que ahorran carbono, algo único entre las cuatro tecnologías que hemos analizado. ” afirma Christopher Lewis, analista económico de Gemserv.

Christian Deilmann, cofundador y CPO de tado°, líder en la gestión inteligente del clima en el hogar, ha afirmado que: “ El Green Deal europeo debe reconocer estos resultados y utilizar su presupuesto de forma inteligente para marcar una verdadera diferencia a nivel internacional. Los termostatos inteligentes ofrecen claramente el uso más rentable de los fondos de los contribuyentes ".

" Si los responsables políticos incentivaran la adopción de termostatos inteligentes como lo han hecho con otras medidas, los hogares desperdiciarían menos energía y nuestro objetivo de cero emisiones se alcanzaría mucho antes y a menor coste ", continuó Deilmann.

El informe ha sido revisado por el Dr. Tim Forman, catedrático de Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, quien ha manifestado que " los termostatos inteligentes muestran un potencial convincente para reducir la demanda de energía, reduciendo así las emisiones de carbono relacionadas con la energía, según las hipótesis del estudio ".

Dada la baja barrera de entrada y la facilidad de uso, tado° pide ahora a los responsables políticos, a los gobiernos y a los organismos reguladores de los edificios que reconozcan este estudio y creen incentivos gubernamentales para los termostatos inteligentes, de la mano de la ola de Renovación del Pacto Verde europeo, y que ayuden a fomentar la adopción de estos dispositivos.

Para leer el informe, sigue www.tado.com/energy-efficiency. Para obtener más información sobre los termostatos inteligentes y sus ventajas, visita www.tado.com.

Sobre Gemserv

Gemserv es un proveedor experto de servicios profesionales en un mundo impulsado por los datos y la tecnología. Se trata de una empresa orientada a la consecución de objetivos, que trabaja en múltiples sectores, como la energía, el sector público y la sanidad, para hacer frente a los retos sociales y medioambientales actuales. La empresa ofrece servicios de consultoría y externalización para que los mercados funcionen mejor, para ayudar a las organizaciones a aprovechar el poder de la transformación digital y para garantizar que los datos de las personas estén mejor protegidos y se utilicen de forma ética. www.gemserv.com

Sobre Dr. Tim Forman

Dr. Tim Forman (BA MSc PhD) es investigador asociado en el Centro de Desarrollo Sostenible del Departamento de Ingeniería y profesor de sostenibilidad en la Universidad de Cambridge. La investigación, la docencia y la trayectoria profesional del Dr. Forman están relacionadas con el diseño, la construcción y la renovación de edificios y con la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del entorno construido en las condiciones climáticas actuales y futuras.

Sobre tado°

tado° es el líder europeo en gestión inteligente de la climatización del hogar. Al ser la única plataforma entre fabricantes, los termostatos inteligentes y los servicios de tado° se conectan con cualquier tipo de sistema de calefacción o refrigeración. Los clientes se benefician de la tecnología de ahorro de energía, como la geofencing y la detección de ventanas abiertas, así como del diagnóstico de calefacción a distancia. Fundada en Múnich en 2011 y con 180 empleados, tado° reconfigura la forma de consumir energía para obtener más confort, ahorro y bienestar en el hogar. www.tado.com

