Un nuevo mapa comercial toma forma en Davos mientras el mundo se adapta a aranceles de Trump

Por Dave Graham

DAVOS, SUIZA, 22 ene (Reuters) - El uso por parte del presidente Donald Trump de los aranceles como herramienta de política exterior dio un nuevo impulso en Davos esta semana a los esfuerzos para diversificar el comercio mundial más ⁠allá de Estados Unidos, con la frustración palpable entre muchos de ⁠los principales socios comerciales de Washington.

Los aranceles volvieron a estar en el punto de mira cuando Trump amenazó el pasado fin de semana con nuevos impuestos a los aliados europeos que se opusieran a sus designios sobre Groenlandia, antes de dar un paso atrás el miércoles tras anunciar un marco de ⁠acuerdo con la ‌OTAN sobre la isla ​ártica.

"Es la velocidad, la escala y el alcance del cambio lo que realmente está sacudiendo al mundo", dijo el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, durante un panel ​de discusión sobre aranceles en la reunión anual del Foro Económico Mundial en la estación de montaña suiza.

El FEM se reúne en Davos por primera vez ‌desde que Trump elevó el año pasado los aranceles estadounidenses a su nivel más alto en casi un ‌siglo, lo que provocó que los países se apresuraran a compensar la ​pérdida comerciando más entre sí.

Trump, que afirma que sus políticas están trayendo de vuelta el empleo a Estados Unidos, estimulando billones de dólares en inversión y disparando el crecimiento, está siempre presente en los debates del FEM sobre cómo moderar la exposición a Estados Unidos, que los estudios prevén que desempeñe un papel menor en el comercio mundial general que en el pasado.

Champagne, de Canadá, afirmó que los países están diversificando sus relaciones comerciales y haciendo más a nivel regional para que sus economías sean más resistentes a las perturbaciones de la política comercial.

"Cuando se habla con los directores ejecutivos, ¿qué es lo que quieren? Estabilidad, previsibilidad y Estado de Derecho. Yo diría que escasean", afirmó, días después de que Canadá y China llegaron a un acuerdo para reducir drásticamente los aranceles sobre los vehículos eléctricos y la colza.

Poco después este mes ⁠ocurrió la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, tras 25 años de negociaciones: el mayor pacto comercial de la historia de la UE, si supera los obstáculos jurídicos que ​aún persisten.

La diversificación de las cadenas de suministro y la reducción de la dependencia excesiva cuentan con el respaldo de la Organización Mundial del Comercio, cuya Directora General, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó que estas medidas ayudan a extender la creación de empleo y el crecimiento a otros países.

"Esto ayuda a construir la resiliencia global y la apoyamos", dijo a Reuters en Davos.

"EL MUNDO SE HA VUELTO MÁS CARO"

Boston Consulting Group prevé que la cuota de Estados Unidos en el comercio mundial de bienes podría reducirse del 12% al 9% en la década hasta 2034, dando paso a una mayor actividad económica interna estadounidense.

"Trump está serrando en la rama en la que está sentado", dijo esta semana Dirk Jandura, jefe de la asociación alemana de exportadores BGA, después ⁠de que los datos mostraron que las exportaciones alemanas a Estados Unidos cayeron un 9% durante los 11 primeros meses de 2025.

Volker Treier, responsable de comercio exterior de las Cámaras ​de Industria y Comercio alemanas, afirmó que las encuestas mostraban que los aranceles sobre materias primas como el acero y el aluminio estaban encareciendo la creación de capacidad industrial en Estados Unidos por parte de las empresas.

La actividad manufacturera estadounidense se contrajo por décimo mes consecutivo en diciembre, según una encuesta muy vigilada.

"El mundo se ha vuelto más caro, y estructuralmente se volverá aún más caro", afirmó Treier.

"TENEMOS QUE RECONFIGURARNOS MUY DEPRISA"

BCG plantea un mosaico ‍de cuatro nodos principales que dominan el comercio mundial: Estados Unidos, China, los BRICS+ menos China, y los llamados plurilateralistas que comprenden la mayor parte de Europa, Canadá, México, Japón, Australia y varias economías de Asia-Pacífico.

En el estudio de BCG, el comercio entre los plurilateralistas y el comercio de China con sus aliados del Sur Global serían los principales impulsores del comercio mundial, mientras que el comercio estadounidense avanzaría más lentamente.

Noel Hacegaba, CEO del Puerto de Long Beach, dijo que los flujos comerciales han evolucionado significativamente desde el primer mandato de Trump.

En 2019, el 70% de la carga del puerto era comercio con China; el año pasado, esa ​cifra había caído al 60%, y en su lugar llegaba más desde lugares más lejanos del sudeste asiático, como Vietnam, Tailandia y Malasia, dijo Hacegaba a Reuters.

Boudewijn Siemons, presidente ejecutivo del Puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, afirmó que los flujos comerciales se estaban adaptando rápidamente a la nueva realidad y que el continente necesitaba ser ágil.

"Hemos estado dependiendo de la producción barata de China, de la energía barata de Rusia y de la defensa barata ‍de Estados Unidos", dijo, y añadió: "Y estas tres seguridades están desapareciendo, así que tenemos que reconfigurarnos muy deprisa". (Reporte de Dave Graham y Mark John; Editado en Español por Ricardo Figueroa)