Un nuevo método de IA ayuda a identificar qué dinosaurio dejó qué huellas

Por Will Dunham

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - Las huellas son uno de los fósiles de dinosaurios más comunes. A veces, los científicos encuentran una sola huella aislada. Otras veces, se topan con un caótico entramado de huellas que se asemeja a una pista de baile, una especie de discoteca de dinosaurios. Sin embargo, identificar qué dinosaurio dejó cada huella ha resultado ser una tarea muy difícil.

Los investigadores han desarrollado ahora un método que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a determinar el tipo de dinosaurio responsable de las huellas, basándose en ocho rasgos diferentes de una huella determinada.

"Esto es importante porque proporciona una forma objetiva de clasificar y comparar huellas, reduciendo la dependencia de la interpretación subjetiva humana", dijo el físico Gregor Hartmann, del centro de investigación Helmholtz-Zentrum Berlin en Alemania, autor principal de la investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Emparejar las huellas con sus creadores es un gran reto, y los paleontólogos llevan generaciones discutiendo sobre ello", afirma Steve Brusatte, paleontólogo de la Universidad de Edimburgo y autor principal del estudio.

Los dinosaurios dejaron numerosos tipos de restos fosilizados, como huesos, dientes y garras, huellas de su piel, heces y vómitos, restos no digeridos en su estómago, cáscaras de huevo y restos de nidos. Pero las huellas suelen ser más abundantes y pueden aportar mucha información a los científicos, como el tipo de entorno en el que vivía un dinosaurio y, cuando hay otras huellas, los tipos de animales que compartían el ecosistema.

El nuevo método se perfeccionó con un análisis mediante un algoritmo de 1974 siluetas de huellas que abarcan 150 millones de años de historia de los dinosaurios, y la IA discernió ocho características que explicaban la variación en las formas de estas huellas.

Estas características incluían: la carga y la forma generales, que reflejan el área de contacto del pie con el suelo; la posición de la carga; la separación de los dedos; la forma en que los dedos se unen al pie; la posición del talón; la carga del talón; el énfasis relativo de los dedos frente al talón; y la discrepancia de forma entre los lados izquierdo y derecho de la huella.

Muchas de las huellas habían sido identificadas anteriormente con certeza por los expertos como pertenecientes a un tipo específico de dinosaurio. Después de que el algoritmo identificara los rasgos diferenciadores, los expertos trazaron un mapa de cómo estos se correspondían con los distintos tipos de dinosaurios que se creía que habían dejado las huellas, con el fin de orientar la identificación de futuras huellas.

"El problema es que identificar quién hizo una huella fosilizada es intrínsecamente incierto", dijo Hartmann.

"La forma de una huella depende de muchos factores más allá del propio animal, incluyendo lo que el dinosaurio estaba haciendo en ese momento, como caminar, correr, saltar o incluso nadar, la humedad y el tipo de sustrato (superficie del suelo), cómo quedó enterrada la huella por los sedimentos y cómo se alteró por la erosión a lo largo de millones de años. Como resultado, el mismo dinosaurio puede dejar huellas de aspecto muy diferente", añadió Hartmann.

Las huellas de dinosaurios también tienen diferentes tamaños.

"La variación de tamaño puede ser bastante extrema, desde pequeñas huellas de dinosaurios carnívoros del tamaño de las huellas de un pollo en un corral hasta huellas de dinosaurios saurópodos de cuello largo del tamaño de una bañera", dijo Brusatte.

Agregó que solo se le ocurría un caso en el que un paleontólogo encontró un esqueleto de dinosaurio al final de un rastro de huellas dejado por el animal.

"Lo que significa que, si encontramos huellas, tenemos que jugar a ser detectives e identificar qué dinosaurio las hizo. Y para ello, hacemos lo mismo que el príncipe de Cenicienta cuando comparó el pie de Cenicienta con la zapatilla: intentamos encontrar un pie de dinosaurio que encaje en la huella", explicó.

Una conclusión intrigante a la que llegó el algoritmo se basó en las imágenes que examinó de siete pequeñas huellas de tres dedos de unos 210 millones de años de antigüedad encontradas en Sudáfrica. Esto validó una evaluación previa de los científicos de que estas huellas se parecen mucho a las de las aves, a pesar de que son 60 millones de años más antiguas que los fósiles de aves más antiguos que se conocen. Las aves evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios bípedos emplumados.

"Por supuesto, esto no prueba que fueran hechas por aves", dijo Brusatte sobre las huellas, que, según él, tal vez fueron hechas por dinosaurios ancestrales de las aves previamente desconocidos o por dinosaurios no relacionados con las aves que simplemente tenían pies similares a los de las aves.

"Así que tenemos que tomarnos esto en serio y encontrar una explicación", afirmó Brusatte.