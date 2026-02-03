Un nuevo temporal amenaza Portugal, una semana después de la tormenta Kristin

LISBOA, 3 feb (Reuters) -

Portugal se prepara para una nueva tormenta que, según advierten las autoridades, ⁠podría provocar inundaciones y ⁠más destrozos, mientras el país aún se recupera de los efectos de la tormenta Kristin.

El Instituto Portugués del Mar ⁠y la ‌Atmósfera (IPMA) ​informó el lunes por la noche que se espera que la ​nueva tormenta, bautizada como Leonardo, comience a afectar a Portugal continental ‌desde el martes por la tarde ‌hasta el sábado.

La península ibérica ​ha sufrido una sucesión de tormentas que han traído consigo fuertes lluvias, truenos, nieve y fuertes vendavales en los últimos meses, y el sur de España se enfrenta a lo que algunos residentes describen como el invierno más lluvioso en 40 años.

El IPMA ha informado de que Leonardo puede traer ⁠lluvias persistentes y, en ocasiones, intensas, con ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por ​hora a lo largo de la costa sur de Cabo Mondego, en la región central del país, y de 95 kilómetros por hora en las zonas altas.

Sin embargo, las ráfagas deberían ser menos intensas que las de la tormenta Kristin, que superaron los 200 kilómetros ⁠por hora y que azotó el centro de Portugal desde la madrugada ​del miércoles pasado, causando la muerte de al menos seis personas y dejando un rastro de destrucción en viviendas, fábricas e infraestructuras críticas.

Daniela Fraga, subcomandante de la ‍autoridad nacional de emergencias y protección civil ANEPC, dijo a los periodistas el lunes por la noche que las fuertes lluvias de los próximos días podrían provocar inundaciones, principalmente en las regiones afectadas por la tormenta Kristin.

Cerca de 134.000 hogares ​seguían sin electricidad, unos 95.000 de ellos en la región de Leiria, en el centro del país, según la empresa de distribución eléctrica E-Redes. (Información de Sergio Goncalves; edición ‍de Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)