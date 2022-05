Un obsesionado con las cebras se le ocurrió la loca idea de curtir un estampado de cebra directamente sobre su piel

Rich Fortuna, de 25 años cerca de Utrecht (Países Bajos), originario de Italia, grabó una serie que documentaba el proceso de transformación de su piel para crear un diseño de cebra.

Después de que Rich viera un vídeo de una chica que llevaba un bikini con un agujero en forma de corazón, que dejaba una huella en su cuerpo, le inspiró para hacer lo mismo. El joven pegó plantillas del patrón de su animal favorito en su cuerpo, lo que dio como resultado un diseño de cebra en su piel.

Al principio se bronceó al aire libre, con luz solar natural, y luego utilizó dos veces una cama de rayos ultravioleta, antes de pasar al bronceado vegano en spray, que era el más visible. Rich dijo: "Me siento asombrado, especialmente con el último resultado obtenido con el bronceado vegano en spray.

"Realmente me encanta cómo me queda. Lo hice para crear mi marca como artista musical, y quizás porque soy un poco fuera de lo común y me gusta probar cosas locas. Voy a lanzar un vídeo musical en junio con una nueva piel exclusiva", explicó.