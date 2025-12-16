Un organismo internacional decidirá sobre las reparaciones a Ucrania por la invasión rusa

Altos responsables europeos, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, anunciaron el martes la creación de un organismo internacional con sede en La Haya encargado de decidir sobre las reparaciones que Ucrania debe recibir para compensar la invasión rusa.

La llamada Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, respaldada por 35 países, evaluará y decidirá sobre las solicitudes de reparaciones, incluidos los montos a pagar.

Actualmente ya existe un "registro de daños" que ha recibido alrededor de 80.000 solicitudes de indemnización, tanto de particulares como de organizaciones.

"Esperamos que todos los mecanismos de indemnización (...) se implementen y cuenten con un sólido y suficiente apoyo internacional para que la gente pueda sentir realmente que todos los daños causados por la guerra pueden ser compensados", declaró Zelenski a los representantes en una reunión en La Haya.

"Esta guerra y la responsabilidad de Rusia en ella deben convertirse en un ejemplo claro para que otros aprendan a no elegir la agresión", añadió el presidente.

A medio plazo, el objetivo es crear un fondo de indemnización, aunque su funcionamiento todavía no está claro, sobre todo debido a las incógnitas sobre el posible uso de los activos rusos congelados.

El mecanismo de indemnización estará coordinado por el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, un grupo de 46 países cuya misión es proteger los derechos humanos en el continente y del cual Rusia fue excluida en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania.

"La creación del fondo de compensación debería producirse en un plazo de aproximadamente 12 a 18 meses", declaró a los periodistas Alain Berset, secretario general del Consejo.

El principal problema será cómo encontrar los fondos necesarios para las reparaciones. Los líderes de la UE deberán ponerse de acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados en la cumbre que comienza el jueves.

Aunque este plan cuenta con el apoyo de muchos miembros de la Unión Europea, incluida Alemania, se enfrenta a la firme oposición de Bélgica, que alberga el organismo internacional de depósito Euroclear, que posee la mayoría de los activos rusos.

El país teme las repercusiones legales de un posible uso de estos activos.