Un padre en Gaza busca los restos de su familia entre los escombros de su hogar

CIUDAD DE GAZA (AP) — Agachado entre un montón de escombros de lo que solía ser su casa en Gaza, Mahmoud Hammad vierte tierra en un gran tamiz, que agita y examina cuidadosamente antes de desecharla.

En los últimos días, ha tenido suerte. Han aparecido pequeños huesos.

Cree que pertenecen a la niña que su esposa embarazada llevaba en el vientre cuando un ataque aéreo israelí alcanzó el edificio de la familia hace más de dos años y mató a su pareja y a sus cinco hijos.

Añadió los fragmentos a una caja con los huesos que ha recopilado tras meses excavando entre los escombros por su cuenta, usando picos, palas y sus manos.

"No los encontraré a todos", señaló.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, unas 8.000 personas permanecen enterradas bajo los escombros de sus hogares destruidos por los bombardeos de Israel durante su campaña contra Hamás. Mientras se sucedían los ataques aéreos y terrestres, recuperar a la mayoría de las víctimas era tarea imposible. Pero desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, los esfuerzos para desenterrarlos han aumentado, aunque se ven obstaculizados por la falta de equipos pesados.

“Ellos fueron martirizados y yo sobreviví”

Alrededor de las 11:30 de la mañana del 6 de diciembre de 2023, un ataque israelí alcanzó el edificio de seis pisos donde vivían las familias de Hammad y su hermano en el vecindario de Sabra, en la Ciudad de Gaza.

Hammad, de 39 años, acababa de salir del departamento para ir a la planta de arriba mientras su esposa, Nema Hammad, que estaba embarazada de nueve meses, y sus cinco hijos, de entre ocho y 16 años, estaban terminando el desayuno.

En los días previos al ataque, el ejército israelí había lanzado panfletos en la zona en los que ordenaba a los residentes que se marchasen hacia la mitad sur de la Franja. Mahmoud Hammad se negó a irse.

Durante un tiempo, Nema Hammad y sus hijos se fueron a la casa de sus padres en el cercano distrito de Jabaliya, mientras su esposo se quedaba atrás. Nema Hammad quería regresar y su esposo intentó disuadirla ante los bombardeos israelíes en la zona. Pero el 5 de diciembre, se encontró a su esposa y a los niños en la puerta.

“O vivimos juntos o morimos juntos como mártires", recuerda que le dijo ella.

“Ellos fueron martirizados y yo sobreviví”, añadió. Su hermano, su cuñada y los cuatro hijos de la pareja también fallecieron.

Mahmoud Hammad fue trasladado a una clínica cercana con múltiples heridas, incluyendo fracturas en el pecho, la pelvis, la rodilla y una hemorragia interna en el tórax.

Después del ataque, los vecinos pudieron recuperar el cadáver de su hijo mayor, Ismail, y de dos de sus sobrinos.

El resto se quedó bajo los escombros.

Excavando en su casa

Cuando se recuperó de sus lesiones, Hammad regresó a las ruinas de su hogar y levantó un refugio cerca para vivir.

“Me quedé con ellos, con mi esposa e hijos, entre los escombros”, dijo. “Todos los días hablo con ellos. Su aroma perduraba y sentí una conexión profunda con ellos”.

Comenzó entonces la búsqueda de sus cuerpos. Primero pidió ayuda a la Defensa Civil de Gaza. Pero los rescatistas nunca llegaron, bien porque era demasiado peligroso hacerlo en medio de los intensos bombardeos israelíes o porque no tenían los equipos y la maquinaria para retirar los escombros.

Así que empezó a excavar él mismo. Comenzó con los techos y paredes derrumbados, rompiéndolos en pequeños trozos y metiéndolos en sacas. Montones de docenas de sacos rodean ahora el terreno como si fuesen un muro.

En marzo de 2024, encontró algunos restos que creyó que pertenecían a su familia.

“Había simples huesos cubiertos de carne... algunos de los cuales habían sido devorados por animales”, señaló.

Para finales de ese año, había llegado al departamento de su hermano, ubicado en la tercera planta, donde encontró su cadáver y el de su cuñada. Los enterró en un cementerio provisional habilitado por los residentes en la zona durante la guerra para dar sepultura a sus muertos hasta que pudieran trasladarlos a uno adecuado.

Hammad reanudó la tarea en octubre. Cavó hasta nueve metros (30 pies). Finalmente, llegó a su propia casa, que estaba en la planta baja. Ahora se centra en retirar los escombros del lado este, porque sabe que allí pasó su esposa sus últimos momentos.

“Estaban comiendo arroz con leche en la sala de estar”, recordó.

Al tamizar la tierra, encontró pequeños fragmentos de hueso. Compartió fotografías a través de WhatsApp con un médico que dijo que las piezas, entre las que había un maxilar, parecían pertenecer a un bebé pequeño.

Cree que son los restos de la niña que estaban esperando. Habían planeado llamarla Haifa, en honor a una de las cuñadas de Hammad que había muerto en un ataque israelí apenas unas semanas antes del que alcanzó su propio hogar.

“Toda la ropa del bebé, la cuna y la habitación estaban preparadas, y todos en casa esperaban su llegada”, apuntó.

Descubrir los fragmentos de hueso le ha dado esperanzas.

“Hay indicios de que estoy llegando a mi esposa y a mis otros hijos”, dijo.

Una vez recopile suficientes restos, explicó, les dará un entierro digno.

61 millones de toneladas de escombros

Más de 700 cuerpos han sido recuperados de debajo de los edificios desde el inicio del alto el fuego, dijo Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud, a The Associated Press.

Todos se añaden a la lista de fallecidos en la guerra, que supera los 72.000 palestinos, según el ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás y mantiene registros de bajas detallados considerados generalmente fiables por las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

La guerra comenzó después del ataque insurgente liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 sobre el sur de Israel, en el que alrededor de 1.200 personas murieron y 251 más fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una campaña militar que ha destruido o dañado el 81% de los 250.000 edificios del sitiado enclave palestino, incluyendo escuelas, hospitales y viviendas particulares, según la unidad de análisis de imágenes satelitales de la ONU.

Eso ha convertido a Gaza en uno de los lugares más devastados del mundo con 61 millones de toneladas de escombros, que equivalen aproximadamente a 15 pirámides de Giza o 25 Torres Eiffel por volumen, según la ONU.

Excavar es más difícil por la falta de topadoras y maquinaria pesada, cuyo acceso a la Franja suele estar prohibido por Israel.

Las labores de rescate siguen siendo imposibles en más del 50% del territorio, que sigue bajo control militar israelí. En esas zonas, el ejército ha estado volando y demoliendo edificios de forma sistemática, reduciendo aún más las posibilidades de encontrar a desaparecidos en su interior.

Hace unos dos meses, Naciones Unidas y la Cruz Roja coordinaron la entrada de una excavadora para la Defensa Civil, dijo Karem al-Dalu, un trabajador del cuerpo.

“Pero no es suficiente”, afirmó al-Dalu, que habló mientras él y otros rescatistas, usando la nueva máquina, retiraban los escombros de un edificio en el barrio de Sheikh Radwan de la Ciudad de Gaza.

El edificio quedó arrasado en un ataque aéreo el 11 de diciembre de 2023 con unas 120 personas en el interior, dijo Rafiq Abdel-Khaleq Salem, cuya familia inmediata estaba entre los que se refugiaban allí.

“Su único delito fue que no se fueron, así que arrasaron el edificio sobre ellos”, señaló.

En los días posteriores al ataque se recuperaron 66 cuerpos, contó. Otras 54 personas seguían sepultadas bajo los escombros.

Los rescatistas pudieron finalmente regresar al lugar durante el fin de semana. Encontraron 27 cadáveres más, pero el resto siguen desaparecidos, incluidos la esposa de Salem y sus cuatro hijos.

"Es un sentimiento doloroso", manifestó. "Esperaba encontrar a mi esposa e hijos para enterrarlos en tumbas y visitarlos".

___

Magdy informó desde El Cairo, Egipto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.