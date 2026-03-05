Un pakistaní dice que Irán le obligó a participar en un complot para asesinar a Trump, según el NYT
4 mar (Reuters) -
Un pakistaní acusado de planear el asesinato del presidente Donald Trump dijo el miércoles ante el jurado que no colaboró voluntariamente con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para urdir el complot, informó el New York Times.
El Departamento de Justicia acusó a Asif Merchant de intentar reclutar personas en Estados Unidos para el plan dirigido contra Trump y otros políticos estadounidenses en represalia por el asesinato por parte de Washington del comandante en jefe del Cuerpo, Qasem Soleimani.
El Cuerpo tiene un papel central en Irán, gracias a su combinación de poder militar y económico y a su red de inteligencia.
"No quería hacer esto voluntariamente", dijo Merchant a un tribunal durante su juicio por terrorismo y asesinato por encargo, según citó el New York Times, y añadió que participó para proteger a su familia en Teherán.
Los fiscales rechazaron la alegación de Merchant, alegando "falta de pruebas que respalden una verdadera coacción o coerción", según una carta enviada el martes al juez del caso, que data de 2024.
Según el periódico, Merchant dijo que nunca se le ordenó matar a una persona concreta, pero que su contacto iraní nombró a tres personas en el transcurso de las conversaciones mantenidas en la capital iraní.
Además de Trump, se trataba de Joe Biden, presidente en ese momento, y Nikki Haley, que intentó sin éxito obtener la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Los abogados de Merchant no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato.
El juicio comenzó la semana pasada, días antes de que Trump ordenara ataques contra Irán llevados a cabo con Israel que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a altos cargos del país de Oriente Medio.
Trump citó un supuesto complot iraní cuando habló con ABC News el domingo sobre una operación conjunta de Estados Unidos e Israel que mató a Jamenei, diciendo: "Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí".
Teherán ha negado las acusaciones de que tuviera como objetivo a Trump y a otros responsables estadounidenses. (Información de Jasper Ward en Washington; edición de Donna Bryson y Clarence Fernández; edición en español de Paula Villalba)