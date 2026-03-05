Un pakistaní dice que irán le obligó a participar en un complot para asesinar a trump, según el nyt

4 mar (Reuters) -

Un pakistaní acusado de planear el asesinato del presidente Donald Trump dijo el miércoles ante el ‌jurado que no ‌colaboró voluntariamente ⁠con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para urdir el complot, informó el New York Times.

El Departamento de Justicia ​acusó a ⁠Asif ⁠Merchant de intentar reclutar personas en Estados Unidos para el plan dirigido contra Trump ​y otros políticos estadounidenses en represalia por el asesinato por parte de ‌Washington del comandante en jefe del Cuerpo, Qasem ​Soleimani.

El Cuerpo tiene un papel ​central en Irán, gracias a su combinación de poder militar y económico y a su red de inteligencia.

"No quería hacer esto voluntariamente", dijo Merchant a un tribunal durante su juicio por terrorismo y asesinato por encargo, según citó el New York Times, y ​añadió que participó para proteger a su familia en Teherán.

Los fiscales rechazaron la alegación de Merchant, alegando "falta de ⁠pruebas que respalden una verdadera coacción o coerción", según una carta enviada el martes al juez ‌del caso, que data de 2024.

Según el periódico, Merchant dijo que nunca se le ordenó matar a una persona concreta, pero que su contacto iraní nombró a tres personas en el transcurso de las conversaciones mantenidas en la capital iraní.

Además de Trump, se trataba de Joe Biden, presidente en ese momento, y Nikki Haley, que ‌intentó sin éxito obtener la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

Los abogados de ⁠Merchant no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. La Casa ‌Blanca no hizo comentarios de inmediato.

El juicio comenzó la semana pasada, ⁠días antes de que Trump ordenara ataques contra Irán ⁠llevados a cabo con Israel que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a altos cargos del país de Oriente Medio.

Trump citó un supuesto complot iraní cuando habló con ABC News el domingo sobre una operación conjunta de ‌Estados Unidos e Israel que mató ​a Jamenei, diciendo: "Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí".

Teherán ha negado las acusaciones de que tuviera como objetivo a Trump y a otros responsables estadounidenses. (Información de Jasper Ward en Washington; ‌edición de Donna Bryson y Clarence Fernández; edición en español de Paula Villalba)