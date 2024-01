DURA, Cisjordania, 16 ene (Reuters) - El propietario palestino de una tienda dijo que soldados israelíes lo usaron como escudo humano para protegerse durante una incursión en la ciudad de Dura, en la Cisjordania ocupada.

Las imágenes grabadas con un teléfono móvil mostraban a Baha Abu Ras empujado calle arriba por un soldado que lo guiaba por detrás con una mano y mantenía un rifle apoyado en su hombro con la otra. Dos soldados israelíes avanzaban con cuidado detrás de ellos, con los fusiles en alto.

Abu Ras dijo que lo habían sacado de su tienda de teléfonos móviles el lunes en Dura, cerca de la ciudad de Hebrón, después de que soldados israelíes registraron el local durante una redada en la que, según funcionarios palestinos, murieron dos palestinos por disparos.

"Él (el primer soldado) me dijo que me utilizaría como escudo humano, que los jóvenes no deberían arrojar piedras", dijo Abu Ras a Reuters. "'Caminarás delante de mí' Eso es lo que ocurrió y me llevó hacia el centro de la ciudad".

Consultado por el incidente, el ejército israelí no hizo comentarios inmediatamente. En un comunicado anterior dijo que las tropas de Dura habían usado disparos para dispersar a unas 100 personas que les habían arrojado piedras y bombas incendiarias.

Israel ha llevado a cabo repetidas incursiones en ciudades de Cisjordania desde que hombres armados del grupo militante palestino Hamás en la Franja de Gaza atacaron el sur de Israel el 7 de octubre, desencadenando la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

El derecho internacional condena ampliamente el uso de escudos humanos. Israel ha acusado a Hamás de usar a civiles como escudos humanos en Gaza, acusaciones que el grupo militante niega. (Reporte de Yosri Al Jamal; edición en español de Javier López de Lérida)