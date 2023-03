un palestino fallece y seis son arrestados por la muerte de un israelí-estadounidense

(Actualiza con muerte y arrestos. Cambia firma de autor y procedencia)

Por Ali Sawafta

HUWARA, Cisjordania, 1 mar (Reuters) -

Las fuerzas de seguridad israelíes mataron el miércoles a un palestino y detuvieron a otros seis sospechosos de estar implicados en el tiroteo mortal del lunes contra un estadounidense de origen israelí en la Cisjordania ocupada, informó el Ejército.

El incidente ocurrió en un contexto de tensión creciente en Cisjordania, donde la policía israelí detuvo a 10 personas, entre ellas un menor, por su presunta implicación en una violenta matanza perpetrada por colonos israelíes el fin de semana, que siguió a un mortífero ataque palestino con armas de fuego.

Las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el miércoles una redada a plena luz del día en el campo de refugiados de Aqabat Jabr, adyacente a la ciudad de Jericó, donde rodearon una vivienda en la que se encontraban dos hombres sospechosos de haber matado al estadounidense de origen israelí Elan Ganeles.

Mientras uno de ellos intentaba huir, el otro fue abatido a tiros, dijo a Reuters un portavoz del ejército israelí. Otros dos sospechosos se rindieron después de ser rodeados por soldados israelíes, dijo el Ejército, que detuvo a otras tres personas.

Un testigo palestino dijo a Reuters que el hombre muerto, identificado por el Ministerio de Sanidad palestino como Mahmoud Hamdan, de 22 años, fue atendido inicialmente por médicos palestinos, pero que los soldados israelíes interrumpieron el tratamiento y lo llevaron a un jeep militar.

Un portavoz del ejército israelí refutó las acusaciones y dijo que recibió atención pero murió de camino al hospital.

Las detenciones se dieron mientras se velaba a Ganeles, tiroteado el lunes mientras conducía en Cisjordania.

El tiroteo ocurrió un día después de una ataque de colonos, en el que murió un palestino, decenas resultaron heridos y decenas de coches y casas fueron incendiados. Un general israelí calificó la matanza del domingo de "pogromo".

El general de división Yehuda Fuchs, al mando del ejército israelí en la zona, declaró que, aunque sus fuerzas se habían preparado para el intento de represalia de los colonos, se vieron sorprendidos por la intensidad de la violencia, que, según dijo, fue perpetrada por decenas de personas.

"El incidente de Huwara fue un pogromo perpetrado por forajidos", declaró a N12 News a última hora del martes.

Un "pogromo" es un ataque de un grupo de personas, a menudo aprobado por las autoridades, contra una minoría religiosa, racial o nacional. El término suele aplicarse a los ataques contra judíos en el Imperio Ruso a finales del siglo XIX y principios del XX.

Tensión política

Los comentarios de Fuchs se produjeron en un momento de aumento de las tensiones en el seno del Gobierno nacionalista-religioso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que incluye a colonos de línea dura que exigen medidas severas contra los ataques palestinos.

Uno de ellos, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha pedido a la gente que "no se tome la justicia por su mano", mientras que su partido, Poder Judío, ha acusado a Netanyahu de ser débil frente al terrorismo.

"Esto no es 'tomarse la justicia por su mano', porque las personas que actúan conforme a la ley no siembran el terror entre la población (civil)", dijo Fuchs. "Los castigos colectivos no ayudan a combatir el terrorismo, al contrario, podrían incluso causarlo".

El ministro de Finanzas israelí, de extrema derecha, pidió el miércoles en una conferencia que se "borre" la aldea palestina de Huwara, al ser preguntado por el asalto de colonos.

"Creo que hay que borrar Huwara", dijo el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, al moderador. "Creo que el Estado de Israel tiene que hacerlo, pero, Dios no lo quiera, no personas individuales".

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, en declaraciones realizadas el martes en Berlín, que probablemente avivarán aún más la ira palestina, afirmó que los asentamientos israelíes seguirán construyéndose en Cisjordania bajo el gobierno actual igual que bajo el anterior.

A pocas semanas del mes sagrado musulmán del Ramadán y de la Pascua Judía, mediadores extranjeros han tratado de rebajar unas tensiones que se dispararon tras una serie de mortíferos atentados callejeros palestinos y letales incursiones militares israelíes.

"Estoy preocupado", declaró el martes el embajador estadounidense Tom Nides en la conferencia del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv.

"Este va a ser un periodo muy complicado en el que estamos a punto de entrar, tenemos que mantener las cosas lo más calmadas posible para evitar que las cosas se salgan de control, lo que podría ocurrir fácilmente", dijo Nides. (Escrito por Maayan Lubell; edición de Gareth Jones; editado en español por Darío Fernández y Javier Leira)

Reuters