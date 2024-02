Un palestino ha sido "neutralizado" por agentes de la Policía israelí tras un presunto ataque con arma blanca en la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, según han informado fuentes policiales israelíes.

La Policía no ha dado información sobre el estado del supuesto agresor ni sobre posibles heridos en el ataque, según recoge el diario 'The Times of Israel' en su edición digital.

La agencia de noticias palestina WAFA ha informado de un palestino herido tras ser tiroteado por efectivos israelíes en la calle Al Wad de la Ciudad Vieja y ha denunciado que las fuerzas de seguridad israelíes han impedido al personal sanitario atenderle.

Fuentes sanitarias israelíes han informado de que han atendido a una persona de 30 años con heridas leves en un pie. "Hemos recibido un informe a las 21.05 de un intento de apuñalamiento en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Los equipos médicos han informado de que el atacante ha sido neutralizado y ha sufrido heridas leves por metralla", ha indicado la Estrella de David Roja israelí en un comunicado.

Este sería el segundo palestino tiroteado en supuestos ataques con arma blanca durante la jornada del domingo después de producirse un caso smiliar al oeste de Belén, en Cisjordania.

El individuo habría intentado apuñalar a militares israelíes en el cruce de Husan, según recoge el diario palestino 'Al Quds', que destaca que las fuerzas israelíes impidieron también atender al sospechoso.