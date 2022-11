Un panel entrega su informe sobre la posible responsabilidad del presidente en el encubrimiento de un robo

El mandatario podría ser sometido a un juicio político si se considera que encubrió el suceso en 2020

MADRID, 30 Nov. 2022 (Europa Press) -

Un panel creado en Sudáfrica para determinar si el presidente, Cyril Ramaphosa, debe ser sometido a un juicio político por supuestamente encubrir un robo que tuvo lugar en 2020 en una granja de su propiedad ha entregado este miércoles su informe final a la presidenta del Parlamento, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

El jefe del panel, Sandile Ngcobo, ha recalcado que los trabajos han sido llevados a cabo sin cortapisas y ha manifestado que se ha examinado toda la información presentada durante el proceso de investigaciones, según ha recogido el portal sudafricano de noticias News 24.

"La investigación requerida era limitada y en general la hemos realizado nosotros mismos", ha dicho, antes de agregar que la seriedad del asunto llevó al panel a reclamar más tiempo para poder completar un proceso que ha descrito como "complejo".

Asimismo, Mapisa-Nqakula ha subrayado que los trabajos de este panel suponen "un hito" para la democracia sudafricana y ha resaltado que "la participación de partidos políticos en el establecimiento del panel es un elemento esencial de controles para proteger celosamente su independencia y eliminar cualquier tipo de percepción de un sesgo".

Por otra parte, ha resaltado que la decisión definitiva dependerá del Parlamento, que tendrá que pronunciarse sobre el asunto, que estalló en junio después de que se abriera un caso contra Ramaphosa por secuestro y blanqueo de dinero por supuestamente ocultar un robo en su granja en febrero de 2020.

El caso, encabezado por el ex director general de la Agencia de Seguridad Estatal Arthur Fraser, sostiene que Ramaphosa habría encubierto el robo de cerca de cuatro millones de dólares que había ocultos en el terreno, si bien el presidente ha negado todas las acusaciones.

"Quiero asegurarles que todo esto era dinero procedente de la venta de animales. Nunca he robado en ningún sitio, ni a nuestros contribuyentes ni a nadie. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Mi integridad como líder nunca me permitirá hacerlo, nunca podré hacerlo", dijo en junio el mandatario tras el estallido del escándalo.

Ramaphosa vio a principios de mayo respaldada su aspiración a ser candidato del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) para las elecciones de 2024, después de que uno de sus aliados revalidara su cargo de líder del partido en la provincia de Cabo Oriental.

Europa Press