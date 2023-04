Un pastor evangelista keniano admite que 15 de sus fieles han muerto durante sus "intervenciones espirituales"

El televangelista keniano Ezekiel Odero ha admitido ante la Polic√≠a que 15 de sus seguidores han muerto durante sus "intervenciones espirituales" en su centro religioso de Malindi, el mismo municipio donde las fuerzas de seguridad kenianas han hallado en los √ļltimos d√≠as m√°s de un centenar de fallecidos en los terrenos de otro l√≠der cultista.

Odero se encuentra ahora mismo detenido en el marco de una gran operación contra las sectas cristianas a raíz del hallazgo de más de una veintena de fosas comunes en la finca del cultista Paul Mackenzie --detenido a mediados de este mes-- quien pedía a sus seguidores ayunar hasta la muerte para "encontrar a Jesucristo".

Ahora, el televangelista Odero ha admitido la muertes de sus seguidores durante el a√Īo que ha llevado abierto en Malindi su Centro de Oraci√≥n e Iglesia para una Nueva Vida, si bien sus abogados han querido matizar que los fallecidos ya se encontraban "en estado cr√≠tico" cuando llegaron al centro religioso.

"Cuando esta gente muere, la Polic√≠a es informada de sus fallecimientos. No nos consta ning√ļn caso de muertes en el que las fuerzas de seguridad no hayan sido informadas", ha indicado su equipo legal en declaraciones recogidas por el diario 'The Nation'.

A la Fiscalía keniana no le han satisfecho estos argumentos y vincula directamente a Odero con Mackenzie a raíz de negocios pasados que mantuvieron juntos, como una cadena de televisión que ambos costeaban a medias para comunicar "mensajes radicales a sus seguidores".

Por ello, Odero está ahora bajo investigación por una amplia variedad de cargos: asesinato, secuestro, radicalización, genocidio, crímenes contra la Humanidad, crueldad infantil, fraude o lavado de dinero, entre otros.

El televangelista espera ahora el dictamen de un tribunal el próximo 2 de mayo para determinar si sigue detenido otros 30 días en las celdas de una comisaría de la ciudad de Mombasa.

