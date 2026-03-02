Un "pequeño número" de tenistas está bloqueado en Dubái, según la ATP

Dos días después del inicio de la guerra en Oriente Medio, un "pequeño número" de tenistas sigue bloqueado en Dubái, ciudad emiratí que desde el sábado está siendo atacada con misiles y drones iraníes, informó la ATP.

"La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, de sus equipos y del personal del torneo" ATP 500 de Dubái, que concluyó el sábado, "son nuestra prioridad", aseguró la organizadora del circuito masculino de tenis en un comunicado publicado el lunes en la red social X.

"Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y de miembros de sus equipos sigue en Dubái. Están alojados en los hoteles oficiales del torneo (...) y estamos en comunicación directa con las personas afectadas", agregó.

El cierre del espacio aéreo de Dubái no sólo afecta a tenistas, sino también a entrenadores, jueces, fisioterapeutas y otros miembros de los equipos e incluso a familiares de los jugadores, "unas treinta personas en total", reveló el finlandés Harri Heliövaara, campeón del torneo de dobles junto al británico Henry Patten.

Blanco desde el sábado de bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán ha respondido enviando drones y misiles hacia varios países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de las numerosas explosiones que se escucharon desde el inicio de la guerra en Dubái, la final del torneo de dobles se disputó el sábado y la ceremonia de entrega de trofeos se mantuvo para el torneo individual, que ganó sin jugar el ruso Daniil Medvedev tras la retirada del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado.

El ATP 500 de Dubái era el último de una serie de torneos ATP y WTA (circuito femenino) en Oriente Medio, antes del inicio el miércoles del Masters y del WTA 1000 de Indian Wells.

No obstante, están programados en Oriente Medio torneos Challenger e ITF, el segundo y tercer escalón del circuito profesional, como Fuyaira (noreste de Emiratos), en los próximos días.

Consultados este lunes por la AFP para saber si esos torneos se mantienen, ni la ATP ni la ITF han respondido por ahora.