Un pequeño simio llena un vacío en la evolución de los primates

Un fósil de una especie de gibón de hace siete millones de años encontrado en el sur de China ha ayudado a llenar un vacío largamente esquivo en la evolución de los primates.

El fósil, que incluye parte de una mandíbula superior y siete dientes aislados, fue descubierto en el área de Yuanmou de la provincia de Yunnan, rica en biodiversidad, en el suroeste de China.

Un nuevo estudio publicado en el Journal of Human Evolution sugiere que pertenece a uno de los primeros hilobátidos, la familia de primates que incluye 20 especies de gibones vivos que se encuentran en todo el sudeste asiático.

Este pequeño simio, llamado Yuanmoupithecus xiaoyuan, arroja una nueva luz sobre la evolución de los hilobátidos, que son poco conocidos principalmente debido a la rareza de sus fósiles.

Nicole Barber, una estudiante de doctorado que estudia la evolución de los primates en el Museo, dice en un comunicado: "Es realmente emocionante que este fósil haga retroceder nuestra comprensión de este grupo de primates unos pocos millones de años".

"La mayoría de los fósiles de gibones datan de no más de dos o tres millones de años. Así que algo del Mioceno tardío que tiene siete u ocho millones de años es realmente emocionante porque casi no hay fósiles de esa época, a pesar de que la evidencia molecular indica que hubo hilobátidos durante este tiempo".

Los gibones son un grupo de alrededor de 20 especies de primates que, junto con los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los humanos, forman los simios. Históricamente denominados "simios menores", los gibones son más pequeños que los grandes simios y tienen grupos sociales más pequeños.

Estos ágiles mamíferos son nativos de los bosques del sur de Asia y están perfectamente adaptados a la vida en los árboles. Sus brazos alargados, piernas fuertes y manos en forma de gancho les permiten agarrarse, columpiarse y saltar entre las ramas. La evolución de los primeros hilobátidos es poco conocida ya que los restos fósiles son raros. La mayoría de los especímenes consisten en dientes aislados y fragmentos de mandíbula que datan de no más de dos millones de años.

Sin embargo, los estudios genéticos indican que los hilobátidos se separaron de los grandes simios hace entre 22 y 17 millones de años, lo que significa que hay una brecha de 10 millones de años en el registro fósil.

Hay algunas razones diferentes por las que esto podría ser el caso. Los primates grandes no son particularmente numerosos, lo que significa que hay menos individuos que podrían fosilizarse, mientras que el entorno en el que viven también podría estar jugando un papel.

"Hay muchos factores diferentes que pueden determinar la rareza de un fósil". Dice Nicole. "Una posible explicación es el sesgo de conservación. Por ejemplo, las cosas pueden fosilizarse mucho mejor en el entorno de una cueva sellada que en el tipo de hábitat de selva tropical donde encontramos gibones hoy en día".

"A menudo sucede que si algo ha vivido en un hábitat que no es fácil de preservar, no vas a encontrar muchos fósiles de ese grupo en particular".

Originalmente se pensó que los fósiles de Yuanmoupithecus estaban relacionados con una familia temprana de primates del este de África que vivió durante el Mioceno hace unos 14-21 millones de años.

El descubrimiento más reciente de dientes fósiles y la mandíbula superior de un bebé de dos años ha ayudado a proporcionar evidencia crítica para establecer la relación filogenética del simio fósil de Yuanmou, principalmente porque parece estar más estrechamente relacionado con los hilobátidos.

Los investigadores compararon los dientes y la parte inferior de la cara de Yuanmoupithecus con los gibones de hoy en día. Parecían ser muy similares, pero algunas características eran más primitivas en las especies fósiles. El tamaño de los dientes molares ayudó a los investigadores a estimar que era similar en tamaño a los gibones actuales, con un peso de alrededor de seis kilogramos.

Anteriormente se pensaba que los fósiles de otro primate llamado Kapi ramnagarensis eran una especie temprana de hilobátido según un único molar fósil aislado de la India. Sin embargo, este estudio encontró que no se trata de un hilobátido sino de un grupo más primitivo de primates emparentados más distantemente con los simios modernos.

Europa Press