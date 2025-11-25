Un perdido Real Madrid visita a Olympiacos amenazado por la crisis

Tras encadenar tres partidos sin ganar, el Real Madrid se ha quedado sin red y el miércoles (20:00 GMT) visita al Olympiacos con la obligación de sumar una victoria para desactivar una crisis que acecha al equipo blanco.

A la dificultad de visitar un país en el que el Real Madrid nunca ha ganado en sus nueve visitas anteriores (tres empates y seis derrotas), se le añadió una más este mismo martes: el portero belga Thibaut Courtois se perderá el encuentro por una gastroenteritis, según anunció el club.

Tras ganar hace un mes justo al Barcelona en el primer Clásico de la temporada (2-1), al equipo dirigido por Xabi Alonso parecía ir sobre ruedas: líder destacado de LaLiga e invicto en Europa.

Pero una derrota en Liverpool en la última jornada de Champions y dos empates consecutivos en el campeonato español (frente a los modestos Rayo Vallecano y Elche) ha disparado todas las alarmas en la capital española.

Al infierno griego sin Courtois

"El equipo no se ha caído, pero el resultado y el juego son mejorables", admitió Alonso tras el empate contra el Elche el domingo.

Lo cierto es que los brotes verdes que se vieron en el Mundial de Clubes, al poco de acceder el técnico al banquillo blanco, parecen haberse marchitado.

No queda rastro de la presión ejercida sobre el rival en los primeros partidos, jugadores como Huijsen, Carreras o Arda Güler han ido de más a menos, Vinicius y Rodrigo siguen "desaparecidos", el rendimiento de Bellingham es como una montaña rusa, y uno de los grandes fichajes, el inglés Trent Alexander Arnold ha jugado poco por las lesiones y cuando lo ha hecho ha quedado retratado, como ocurrió el domingo.

"La mejor versión del Madrid ha desaparecido tras el Clásico. Preocupan la falta de conexión entre los futbolistas y el cuerpo técnico, la dinámica y los gestos vistos en los partidos", resumió el director del diario AS, José Félix Díaz, tras el partido contra el Elche.

El equipo blanco había cimentado los buenos resultados en la primera parte de la temporada gracias a los goles de Kylian Mbappé y a las paradas de Courtois, pero en Grecia no tendrá al belga. Jugará en su lugar el ucraniano Andriy Lunin.

En circunstancias normales, la visita del Real Madrid al Olympiacos no debería suponer una gran dificultad para el 15 veces ganador de la Copa de Europa, pero el momento actual puede acabar traicionando a los blancos.

Vinicius en la diana

Varios medios españoles han coincidido en informar en los últimos días que crece la tensión entre el técnico Xabi Alonso y algunas de sus estrellas, como Vinicius, quien ya protagonizó un enfrentamiento con su entrenador tras ser sustituido en el Clásico.

El delantero brasileño ha perdido su condición de indiscutible y en 17 partidos esta temporada, en cuatro no fue titular y sólo en cinco disputó el encuentro completo.

Esto se suma a que no ha marcado en ninguno de los últimos cinco partidos de LaLiga (el último tanto lo anotó el 4 de octubre) y que no se ha estrenado aún esta temporada en Europa.

Sus números, 5 goles y 4 asistencias, quedan empequeñecidos al compararlos con los de su compañero en punta, Mbappé, que suma ya 18 goles y tres asistencias en 17 encuentros disputados en todas las competiciones.

Coincidiendo este martes con el 44º cumpleaños de Xabi Alonso, el mejor regalo que le pueden hacer los jugadores a su técnico es una victoria que llevaría tranquilidad a todos los estamentos del club, porque de volverse con las manos vacías de Atenas, al ex del Leverkusen se le puede atragantar el pastel.

