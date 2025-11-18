Un periodista de Al Jazeera herido de bala mientras cubría protesta en Cisjordania ocupada

Un periodista de Al Jazeera resultó herido de bala mientras cubría una manifestación de palestinos en Cisjordania ocupada, dispersada por soldados israelíes, presenciaron periodistas de AFP este martes.

Los habitantes de Nur Shams se manifestaron por el derecho a regresar a sus hogares en el campamento de refugiados, evacuado a principios de 2025 durante una operación militar israelí.

"El camarógrafo de Al Jazeera Fadi Yassin recibió un disparo en la pierna por parte de las fuerzas israelíes en la ciudad de Tulkarem", informó la cadena catarí.

El periodista fue evacuado en ambulancia tras recibir un disparo mientras trabajaba en medio de una multitud.

"Su estado es estable y hemos logrado controlar la hemorragia", declaró el paramédico Abdullah Nairat, de la Media Luna Roja Palestina, que se encargó de la evacuación médica.

"Una bala le entró por la pierna derecha desde fuera, la atravesó y le alcanzó el muslo izquierdo", detalló.

Los soldados israelíes dispersaron a la multitud y detuvieron brevemente a dos manifestantes y a un camarógrafo del canal de televisión jordano Roya.

El ejército israelí indicó que está investigando el incidente.

Los campamentos de refugiados en los territorios palestinos y en los países árabes vecinos fueron creados para los palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel, en el momento de la creación del país en 1948.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y afirma que sus operaciones militares en el norte del territorio buscan acabar con varios campamentos que considera bastiones de grupos armados palestinos.

