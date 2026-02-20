Un periodista de la cadena alemana Deutsche Welle ha sido detenido en Turquía

FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) -

Las autoridades turcas han detenido en Ankara a un corresponsal ‌de la cadena ‌internacional ⁠Deutsche Welle, financiada por el Gobierno alemán, acusándolo de "difundir información engañosa" e "insultar al presidente".

La Fiscalía ​General de ⁠Estambul ⁠dijo en un comunicado emitido el jueves por la noche ​que había detenido a Alican Uludag y que ‌había iniciado una investigación penal ​basada en algunas de sus ​publicaciones en las redes sociales. El viernes será llevado ante la fiscalía.

Deutsche Welle, o DW, dijo que el corresponsal, que lleva años trabajando para la cadena, fue detenido en Ankara ​y trasladado a la policía de Estambul.

La directora general de DW, Barbara ⁠Massing, calificó las acusaciones de infundadas y afirmó que la detención ‌era "un acto deliberado de intimidación y demuestra la severidad con la que el Gobierno turco reprime la libertad de prensa

".

DW afirmó que las acusaciones contra Uludag están relacionadas con sus críticas a las medidas del Gobierno turco que llevaron ‌a la liberación de presuntos milicianos de Estado Islámico en una ⁠publicación que hizo hace aproximadamente un año y ‌medio en la red social X.

Un ⁠portavoz del Gobierno alemán dijo que ⁠Berlín está profundamente preocupado por la detención del periodista y añadió que DW debe poder informar de forma independiente en Turquía.

"Los periodistas, en particular, deben poder realizar su trabajo libremente ‌y sin temor ​a la represión", dijo el portavoz. (Información de Ludwig Burger en Fráncfort y Ezgi Erkoyun en Estambul; información adicional de Thomas Seythal en Berlín; edición de ‌Linda Pasquini; edición en español de María Bayarri Cárdenas)