Un periodista de la cadena alemana Deutsche Welle ha sido detenido en Turquía
FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) -
Las autoridades turcas han detenido en Ankara a un corresponsal de la cadena internacional Deutsche Welle, financiada por el Gobierno alemán, acusándolo de "difundir información engañosa" e "insultar al presidente".
La Fiscalía General de Estambul dijo en un comunicado emitido el jueves por la noche que había detenido a Alican Uludag y que había iniciado una investigación penal basada en algunas de sus publicaciones en las redes sociales. El viernes será llevado ante la fiscalía.
Deutsche Welle, o DW, dijo que el corresponsal, que lleva años trabajando para la cadena, fue detenido en Ankara y trasladado a la policía de Estambul.
La directora general de DW, Barbara Massing, calificó las acusaciones de infundadas y afirmó que la detención era "un acto deliberado de intimidación y demuestra la severidad con la que el Gobierno turco reprime la libertad de prensa
".
DW afirmó que las acusaciones contra Uludag están relacionadas con sus críticas a las medidas del Gobierno turco que llevaron a la liberación de presuntos milicianos de Estado Islámico en una publicación que hizo hace aproximadamente un año y medio en la red social X.
Un portavoz del Gobierno alemán dijo que Berlín está profundamente preocupado por la detención del periodista y añadió que DW debe poder informar de forma independiente en Turquía.
