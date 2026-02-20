LA NACION

Un periodista de la cadena alemana Deutsche Welle ha sido detenido en Turquía

Un periodista de la cadena alemana Deutsche Welle ha sido detenido en Turquía
Un periodista de la cadena alemana Deutsche Welle ha sido detenido en Turquía

FRÁNCFORT, 20 feb (Reuters) -

Las autoridades turcas han detenido en Ankara a un corresponsal ‌de la cadena ‌internacional ⁠Deutsche Welle, financiada por el Gobierno alemán, acusándolo de "difundir información engañosa" e "insultar al presidente".

La Fiscalía ​General de ⁠Estambul ⁠dijo en un comunicado emitido el jueves por la noche ​que había detenido a Alican Uludag y que ‌había iniciado una investigación penal ​basada en algunas de sus ​publicaciones en las redes sociales. El viernes será llevado ante la fiscalía.

Deutsche Welle, o DW, dijo que el corresponsal, que lleva años trabajando para la cadena, fue detenido en Ankara ​y trasladado a la policía de Estambul.

La directora general de DW, Barbara ⁠Massing, calificó las acusaciones de infundadas y afirmó que la detención ‌era "un acto deliberado de intimidación y demuestra la severidad con la que el Gobierno turco reprime la libertad de prensa

".

DW afirmó que las acusaciones contra Uludag están relacionadas con sus críticas a las medidas del Gobierno turco que llevaron ‌a la liberación de presuntos milicianos de Estado Islámico en una ⁠publicación que hizo hace aproximadamente un año y ‌medio en la red social X.

Un ⁠portavoz del Gobierno alemán dijo que ⁠Berlín está profundamente preocupado por la detención del periodista y añadió que DW debe poder informar de forma independiente en Turquía.

"Los periodistas, en particular, deben poder realizar su trabajo libremente ‌y sin temor ​a la represión", dijo el portavoz. (Información de Ludwig Burger en Fráncfort y Ezgi Erkoyun en Estambul; información adicional de Thomas Seythal en Berlín; edición de ‌Linda Pasquini; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

Reuters
Conforme a
The Trust Project