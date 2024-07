Un periodista francés se querella contra directora española tras polémico estreno en Aviñón

Un periodista francés se ha querellado contra la artista y directora teatral española Angélica Liddell, por "injurias públicas", después de que ésta pronunciara duras palabras durante el estreno de su obra en el festival de Aviñón el sábado por la noche, con alusiones directas a su persona.

Stéphane Capron es responsable de la sección de espectáculos en France Inter y fundador del sitio de información cultural Sceneweb, y el domingo presentó esa denuncia por "injurias públicas", según indicó a la AFP, que pudo consultar la demanda.

El sábado por la noche, en el Patio de Honor del Palacio de los Papas, la directora de escena española, conocida por sus espectáculos provocativos, dedicó varios minutos de su obra "Dämon" a criticar explícitamente a varios críticos de prensa franceses, recitando en voz alta fragmentos de artículos escritos sobre obras anteriores, según constató una periodista de la AFP presente.

La directora habló en español, con la traducción proyectada en la pared del fondo.

En su denuncia, Stéphane Capron reprocha a la directora haber citado fragmentos de sus antiguos artículos (publicados en Sceneweb hace una década).

Liddell preguntó concretamente si el periodista estaba presente en el público y luego, según Capron, profirió "una letanía de injurias" frente a unos 2.000 espectadores.

El periodista asegura que otros colegas ridiculizados no fueron insultados, y pide "que las injurias sean retiradas del espectáculo hasta el final del festival de Aviñón".

El director del festival, Tiago Rodrigues, declaró a la AFP que "las palabras expresadas en el escenario como parte de un proyecto artístico no pueden considerarse como una posición del festival".

Recordó que el festival "defiende la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de prensa" y que su posición es "no interferir en la integridad de las obras presentadas".

Liddell explicó el domingo por la mañana en una conferencia de prensa su "odio hacia los críticos", que según ella "comparte" con el cineasta sueco Ingmar Bergman, fuente de inspiración para "Dämon".

"Mi obra es una bofetada a los críticos y de hecho me gustaría poder dar físicamente esta bofetada a todas esas personas que, impunemente y de manera banal, me han hecho daño", declaró, según la traducción al francés de sus palabras.

"No puedo hacer eso físicamente. Me gustaría incluso dar un puñetazo como hizo Bergman, pero no sería posible porque la gente presentaría una denuncia contra mí y terminaría en la cárcel", añadió.

En la red social X, Adèle Van Reeth, directora de France Inter, expresó su apoyo al periodista, calificando de "indignas" esas injurias.

"El artista es libre de crear, el periodista es libre de criticar", dijo, precisando: "Hay mil maneras de hacerlo evitando el insulto, mediante la potencia de la imaginación, sin ceder a la facilidad del ataque directo".

