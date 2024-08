Un periodista ruso es condenado a ocho años de prisión por criticar la ofensiva en Ucrania

El tribunal de la ciudad rusa de Gorno Altaisk, en la región siberiana de Altái, condenó el viernes a un periodista local a ocho años de prisión por haber criticado las acciones del ejército ruso en Ucrania, informó la fiscalía local.

Serguéi Mijaílov "publicó en internet en marzo y abril 2022 artículos que contenían información falsa" sobre las acciones del ejército ruso en Ucrania, afirmó la fiscalía en un comunicado en Telegram.

El periodista de 48 años trabajaba en Listok, un periódico online de la región.

Los investigadores lo acusaron de estar "motivado por odio político".

Deberá cumplir una condena de ocho años de prisión "en una colonia de régimen general", según la fiscalía.

Ante el tribunal, Mijaílov declaró el martes que había escrito los artículos para que sus lectores "no caigan en la mentira, no participen en los combates, no se conviertan en asesinos ni en víctimas y no hagan daño a nuestro pueblo hermano ucraniano".

El reportero calificó el conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, como una "situación terrible", según el acta de sus declaraciones publicada online.

Según un recuento de la ONG OVD-Info, más de 1.000 personas han sido procesadas en Rusia por criticar la ofensiva rusa en Ucrania.

Casi la totalidad de los opositores de alto perfil han sido encarcelados o forzados al exilio, y miles de rusos han sido procesados y condenados a multas o penas de prisión por manifestar públicamente su desacuerdo con el Kremlin.

