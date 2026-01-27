Un petrolero sancionado por la UE es escoltado a Marruecos por un buque de salvamento español

MADRID, 27 ene (Reuters) -

Un petrolero sancionado por la Unión Europea por transportar petróleo ruso está siendo escoltado hasta Tánger Med, en Marruecos, por un buque de salvamento español, informó el martes la Marina Mercante de España.

El Chariot Tide, que navegaba con bandera de Mozambique y hasta noviembre era conocido como Marabella Sun, figura en una lista de sanciones de la UE desde noviembre de 2024 por ayudar a Rusia a exportar petróleo "mientras realizaba prácticas de navegación irregulares y de alto riesgo", según la Unión Europea. También ha sido sancionado por Reino Unido, según el Gobierno británico.

La Marina Mercante no explicó por qué no se incautó el Chariot Tide y el Ministerio de Defensa español no respondió a una petición de comentarios.

El motor del Chariot Tide se averió el 22 de enero y el barco había estado a la deriva sin propulsión en aguas internacionales a 33 millas al sur de Adra, en la provincia de Almería, dijo la Marina Mercante en un correo electrónico, y añadió que entraba dentro de la zona de búsqueda y rescate de España.

La embarcación estaba siendo escoltada hasta Tánger Med por el buque de salvamento marítimo Clara Campoamor, dijo la Marina Mercante. La autoridad portuaria de Tánger Med no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Entre 1.200 y 1.600 petroleros operan actualmente como la llamada flota en la sombra, según estimaciones de fuentes del sector y analistas.

Ayudan a Rusia y a otros países como Venezuela e Irán a eludir las sanciones occidentales y vender su petróleo a países como China e India. Los buques suelen ser viejos, su propiedad es opaca y navegan sin cobertura de seguro de primer nivel para cumplir las normas internacionales de las grandes petroleras y muchos puertos.

Los países del mar Báltico y el mar del Norte publicaron el lunes una carta en la que advierten de los peligros de los buques que manipulan o falsifican los sistemas de identificación, desconectan los dispositivos de seguimiento y utilizan más de una bandera para evitar ser detectados y eludir las sanciones.

Marruecos, aliado de Estados Unidos, mantiene buenos lazos con Rusia, y ambos países firmaron en octubre un acuerdo pesquero que permite a los buques rusos faenar en las aguas atlánticas de Marruecos. (Información de Charlie Devereux, Emma Pinedo y David Latona; información adicional de Ahmed El Jechtimi; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)