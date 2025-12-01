Un plan sobre Ucrania "sólo puede finalizarse" con Kiev y los europeos "alrededor de la mesa", asegura Macron

Un plan para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania "sólo puede finalizarse" con Kiev y los europeos "alrededor de la mesa", aseguró este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, tras reunirse con su par ucraniano Volodimir Zelenski en París.

El encuentro se produce la víspera de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Steve Witkoff, el enviado del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien presentó hace diez días un proyecto de plan en 28 puntos para poner fin al conflicto.

"Hoy en día no hay propiamente un plan que esté finalizado", estimó Macron, para quien, respecto a los territorios, "sólo el presidente Zelenski puede finalizarlo" y que se necesitan a los europeos "alrededor de la mesa" sobre los activos congelados rusos y las garantías de seguridad, entre otros aspectos.

