¿Un póker de Tours para Pogacar con 26 años?

En busca de un cuarto título con apenas 26 años, Tadej Pogacar parte como gran favorito para el Tour de Francia que arranca el sábado en Lille. Pero para ello deberá sobrevivir a los peligros de la primera semana.

Después de tres salidas seguidas desde el extranjero, y dos que están por venir -en Barcelona (España) el año que viene y Edimburgo (Escocia) en 2027- esta 112ª edición discurrirá por completo sobre suelo francés.

Y será en una región de larga tradición ciclista donde arrancará el tercer evento deportivo del mundo por trascendencia después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de fútbol, difundido en 190 países, y que atrae cada año a 12 millones de personas a los andenes de las carreteras.

El norte de Francia, región industrial y obrera, abre el baile con una primera etapa, el sábado en Lille, que, por primera vez en cinco años, se presenta favorable a los esprínteres, al igual que la tercera, entre Valenciennes y Dunkerque el lunes.

Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jonathan Milan y Biniam Girmay sueñan desde hace meses con lucir el maillot amarillo por vez primera.

Pero ya en la segunda etapa, el domingo, entre Lauwin-Planque y Boulogne-sur-Mer, habrá una sucesión de pequeñas subidas en la parte final junto al mar.

- "Campo de batalla" -

Será una buena oportunidad para Mathieu van der Poel y Wout Van Aert.

Y una obligación de estar atentos para los aspirantes a la general. Porque, más allá de la tensión inherente a cada inicio de Tour, la carrera más importante del año, que todos los equipos encaran con una agresividad máxima, se anuncia eléctrica en los primeros días. "La primera semana es como una clásica cada día, van a pasar muchas cosas, caídas, viento", avisa Benoît Vaugrenard, director deportivo del Groupama-FDJ. A pesar de que los organizadores no hayan incluido sectores de adoquines en el recorrido, el peligro estará muy presente. "Simplemente vamos a intentar sobrevivir y en el fin de semana veremos quién ha salido del campo de batalla sin caídas ni lesiones", resume el doble campeón olímpico Remco Evenepoel, tercero el año pasado. Para el belga, el "verdadero Tour para la general no comenzará hasta los Pirineos", donde dos llegadas en alto -Hautacam y Superbagnères- esperan a los corredores, y entre medias una contrarreloj en subida en Peyragudes. ¿Podría el Tour quedar sentenciado después de ese tríptico y antes incluso del Mont Ventoux y de las dos etapas de montaña en los Alpes, en el de la Loze y La Plagne? No se puede descartar al 100%, dado el dominio de Tadej Pogacar en ese terreno desde hace un año y medio. Pogacar a un paso de las 100 victorias De nuevo magistral en el Dauphiné en junio, el esloveno está en liza por una cuarta victoria en el Tour de Francia para ponerse a la altura de Chris Froome y a un Tour del récord que ostentan Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. El campeón del mundo en ruta puede lograr la victoria número 100 de su carrera con una 18ª victoria de etapa en el Tour, otra cifra que lo sitúa ya entre los mejores de todos los tiempos. "Estoy con confianza, preparado para escalar las montañas", afirma. El único que parece en disposición de ponerle en apuros es Jonas Vingegaard, vencedor de la 'Grande Boucle' en 2022 y 2023. El danés puede apoyarse en un equipo Visma temible (Jorgenson, Simon Yates, Kuss, Van Aert,...) con el que confía en acosar a Pogacar como ya hiciera hace dos años. Por detrás de los dos favoritos, el belga Remco Evenepoel es un serio aspirante al podio, al igual que el esloveno Primoz Roglic. Aunque, para ello, este último deberá terminar la carrera, lo que no logra desde 2020.

“Ya quiero llegar a París”, afirma el cuatro veces ganador de la Vuelta a España, que tendrá como lugarteniente al prometedor alemán Florian Lipowitz.

Los otros grandes nombres para la general son todos gregarios de lujo, ya sea Joao Almeida para Pogacar en el UAE o Matteo Jorgenson y Simon Yates para Vingegaard en el Visma.

La carrera concluirá en los Campos Elíseos el 27 de julio después de una incursión inédita en el emblemático barrio parisino de Montmartre, un año después de los Juegos Olímpicos.

Pero antes, como recuerda el propio Pogacar, “no habrá que estropearlo en la primera semana, donde se puede perder fácilmente un Tour”.

jk/alh/iga/dam