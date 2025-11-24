Un policía en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia

MURCIA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un agente de la Policía Nacional en prácticas y fuera de servicio ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras abordar a un hombre en una calle del barrio del Carmen de Murcia y sustraerle una cadena de oro que llevaba al cuello.

Los hechos sucedieron durante la tarde del pasado 1 de noviembre en la calle San Marcos del barrio del Carmen, cuando la víctima, que caminaba por la zona, vio que otro hombre le seguía, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En un momento dado, el detenido abordó a la víctima con un destornillador de forma amenazante y le propinó un fuerte tirón de la cadena de oro que portaba en el cuello para, a continuación, emprender la huida.

El robo fue presenciado por un agente de Policía Nacional en prácticas y fuera de servicio, destinado en la Comisaría de distrito del Carmen, que persiguió al autor de los hechos para interceptarlo poco después.

Ante la actitud violenta y hostil del implicado, un ciudadano colaboró de forma activa y decidida con el agente, pudiendo entre ambos retener al delincuente hasta la llegada de las patrullas en servicio de la Policía Nacional.

El detenido, imputado por un delito de robo con violencia, es un conocido reincidente que ha sido arrestado en varias ocasiones este mismo año por cometer delitos similares. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión provisional.