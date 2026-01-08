Un policía muere a puñaladas en disturbios cerca de Teherán (prensa)

Un policía iraní fue apuñalado mortalmente durante disturbios cerca de Teherán, anunció el jueves la agencia Fars, en el duodécimo día de un importante movimiento de protesta contra el aumento de los precios.

Shahin Dehghan, un policía del condado de Malard, al oeste de Teherán, murió "pocas horas después de ser apuñalado mientras participaba en los esfuerzos para controlar los disturbios" en ese sector, indicó la agencia. Añadió que se ha abierto una investigación para identificar a los autores del ataque.

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.

Las protestas se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Es el movimiento de protesta más serio en la república islámica desde el de 2022-2023, provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, quien fue arrestada por supuestamente violar el estricto código de vestimenta para mujeres.

Las manifestaciones no han alcanzado la magnitud del movimiento de 2022-2023 ni de las protestas masivas de 2009 que siguieron a las elecciones.

Pero suponen un desafío para los gobernantes de Irán en el contexto de una crisis económica aguda y tras la guerra de 12 días con Israel de junio pasado.