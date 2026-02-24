Un policía muerto y dos heridos tras explosión cerca de estación de tren en Moscú

Un policía murió y otros dos resultaron heridos el martes cerca de una estación de tren en Moscú por la detonación de un artefacto no identificado, activado por un hombre que también falleció, informó la delegación local del Ministerio del Interior.

La explosión se produjo alrededor de las 00:05 (21:05 GMT del lunes) en la plaza de la estación de tren de Saviolovo, de acuerdo con el comunicado del ministerio en Telegram.

El atacante se acercó a los agentes de tráfico que estaban sentados en su vehículo patrulla instantes antes de la explosión, indicó.

El atacante murió en el lugar de los hechos, señaló el comunicado, y precisó que un policía había fallecido y otros dos, heridos, habían sido hospitalizados.