Un portaaviones chino realiza ejercicios aéreos mientras Tokio y Pekín intercambian reproches

TOKIO, 8 dic (Reuters) -

Un grupo de ataque de portaaviones chino lanzó intensas operaciones aéreas cerca de Japón durante el fin de semana, mientras los vecinos del este asiático

intercambiaban puyas diplomáticas en una disputa que cada vez tensa aún más las relaciones. Los encuentros en aguas próximas a la cadena de islas del suroeste de Japón se producen después de que la primera ministra, Sanae Takaichi, advirtiera el mes pasado de que Tokio podría responder a cualquier acción militar china contra Taiwán que también amenazara la seguridad de Japón.

El fin de semana, el portaaviones chino Liaoning realizó un centenar de despegues y aterrizajes mientras navegaba hacia el este en el océano Pacífico, más allá de las islas Okinawa, según informaron el lunes las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Tokio convocó el domingo al embajador de China, Wu Jianghao, para protestar por un comportamiento que calificó de peligroso y lamentable, tras afirmar que los cazas del portaaviones apuntaron sus radares hacia un avión japonés, que se movilizó para seguir al buque el día anterior.

Iluminar aviones con un radar señala un posible ataque que puede obligar a los aviones objetivo a tomar medidas evasivas.

La embajada china negó las afirmaciones de Tokio, diciendo que los aviones japoneses habían puesto en peligro la seguridad de los vuelos al acercarse al Liaoning mientras entrenaba con tres.

"Exigimos solemnemente que la parte japonesa deje inmediatamente de calumniar y difamar, contenga estrictamente sus acciones en primera línea y evite que vuelvan a producirse incidentes similares", dijo la embajada en un comunicado.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, rechazó la afirmación de China de que los aviones japoneses habían obstruido la seguridad de las operaciones aéreas.

Japón "responderá con calma pero con firmeza y seguirá vigilando los movimientos de las fuerzas chinas en las aguas que rodean nuestro país", dijo en una rueda de prensa. Los comentarios de Takaichi llevaron a Pekín a recomendar a sus ciudadanos que no viajaran a Japón. También paralizó la reanudación de las importaciones de marisco, que se suspendieron después de que Japón liberara agua tratada procedente de la central nuclear de Fukushima, en desmantelamiento por el terremoto y el tsunami de 2011.

China reclama un Taiwán gobernado democráticamente y ha intensificado la presión militar y política contra la isla, cuyo gobierno rechaza las reivindicaciones territoriales de Pekín.

Antigua colonia japonesa, Taiwán se encuentra a solo 110 kilómetros de su isla más occidental, en la cadena de Okinawa, al suroeste del país.

Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en ultramar, incluidos miles de infantes de marina estadounidenses en Okinawa.

El Departamento de Estado de EEUU y la embajada estadounidense en Tokio no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de Japón acerca del uso de su radar por parte de China.

El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, ha expresado su apoyo a Japón en la disputa con China, aunque el presidente Donald Trump, que planea viajar a Pekín para mantener conversaciones comerciales el próximo año, ha guardado silencio. (Información de Tim Kelly y Chang-Ran Kim en Tokio, Ben Blanchard en Taipei; Edición de Michael Perry y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)