Un portaaviones de EE. UU. se desplaza a la región latinoamericana, dicen autoridades

WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - El grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford se trasladó a la región de América Latina, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el martes, escalando dramáticamente la dotación militar en el Caribe que ha avivado las tensiones con Venezuela.

El despliegue fue ordenado por el presidente Donald Trump el mes pasado y se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en la región.

Los funcionarios estadounidenses no especificaron la ubicación del portaaviones, solo que se había trasladado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina, una amplia área que incluye grandes secciones del océano. (Reportaje de Phil Stewart e Idrees Ali, Edición de Franklin Paul, Editado en español por Juana Casas)

