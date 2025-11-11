LA NACION

Un presidente del Partido Demócrata reintegraría a EE. UU. al Acuerdo de París "sin dudarlo", dice Newsom en la COP30

Si Estados Unidos vuelve a tener un presidente del Partido Demócrata reintegraría al país al Acuerdo de París sin dudarlo, afirmó el martes el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, en la COP30 en Belém.

Es un compromiso moral, es una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces, no una, de los acuerdos, dijo Newsom en respuesta a una pregunta de la AFP en Belém, la ciudad brasileña de la Amazonía que acoge la cumbre climática.

Donald Trump está redoblando su estupidez, afirmó el gobernador, considerado un fuerte posible candidato dentro de su partido para las presidenciales de 2028.

