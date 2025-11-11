Un presidente del Partido Demócrata reintegraría a EE. UU. al Acuerdo de París "sin dudarlo", dice Newsom en la COP30
Si Estados Unidos vuelve a tener un presidente del Partido Demócrata reintegraría al país al Acuerdo de París sin dudarlo, afirmó el martes el gobernador del estado de California, Gavin...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Si Estados Unidos vuelve a tener un presidente del Partido Demócrata reintegraría al país al Acuerdo de París sin dudarlo, afirmó el martes el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, en la COP30 en Belém.
Es un compromiso moral, es una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces, no una, de los acuerdos, dijo Newsom en respuesta a una pregunta de la AFP en Belém, la ciudad brasileña de la Amazonía que acoge la cumbre climática.
Donald Trump está redoblando su estupidez, afirmó el gobernador, considerado un fuerte posible candidato dentro de su partido para las presidenciales de 2028.
app-ia/dw/dga/mel
Más leídas
- 1
Juan Grandinetti: es hijo de un prestigioso actor, siguió sus pasos con apenas 18 años y hace un tiempo se fue a vivir a España
- 2
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 3
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
- 4
Tras las críticas de Milei, Álvarez Agis explicó qué implica el impuesto al efectivo que propone