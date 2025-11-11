Un presidente demócrata reintegraría a EE. UU. al Acuerdo de París "sin dudarlo", dice Newsom en la COP30

Un futuro presidente demócrata volvería a integrar a Estados Unidos al Acuerdo de París "sin dudarlo", afirmó el martes el gobernador de California, Gavin Newsom, en la COP30 en Belém, donde criticó al presidente Donald Trump.

Estados Unidos, primera economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente por vez primera en una conferencia climática mundial.

"Es un compromiso moral, es una necesidad económica, es ambas cosas, y es una abominación que se haya retirado dos veces, no una, de los acuerdos", dijo Newsom ante una pregunta de la AFP en esta ciudad de la Amazonía brasileña, que acoge la cita que debate cómo frenar el calentamiento global.

El republicano Trump decidió la retirada estadounidense del Acuerdo de París tras su regreso a la Casa Blanca en enero y no envió delegados a la COP30.

Trump "está redoblando su estupidez", afirmó Newsom, considerado un fuerte posible candidato dentro de su partido para las presidenciales de 2028.

"Somos un socio estable y digno de confianza", dijo el gobernador californiano durante una visita a un centro de bioeconomía de Belém en compañía de su par del estado de Pará, Helder Barbalho.

Newsom degustó especialidades de la culinaria amazónica, como el açaí y el cupuaçu, dos frutas locales.

"Realmente asombroso"

Aunque el gobierno de Trump no ha enviado una delegación a la COP30, numerosos dirigentes locales y regionales estadounidenses han acudido a Belém para representar al país, entre ellos el gobernador de California y su par de Nuevo México, la también demócrata Michelle Lujan Grisham.

Los focos están puestos en Newsom, gran crítico de Trump.

"(Trump) ha renunciado a su papel en la escena internacional, es realmente asombroso", sostuvo Newsom.

El presidente estadounidense centra su segundo mandato en la explotación petrolera.

Como en su primer período de gobierno, entre 2017 y 2021, el republicano dispuso la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, una decisión que se hará efectiva en enero de 2026.

Pero los estados estadounidenses pueden, si así lo desean, seguir avanzando en el Acuerdo, según Champa Patel, directora ejecutiva del Climate Group, una organización internacional que trabaja estrechamente con los gobiernos regionales en materia climática.

En la apertura de la COP, el anfitrión y presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamó a infligir "una nueva derrota a los negacionistas".

Dijo además que es "mucho más barato" luchar contra el cambio climático que financiar conflictos bélicos. Y, sin nombrar a Trump, criticó a los "hombres que hacen la guerra" y no están presentes en Belém.

app-ia/dw/dga/mel/ffb/ad